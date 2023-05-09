啥米！基隆議會議場大廳跑進蜜蜂 產發處長被叮掛急診

基隆市議會今天進行定期會，上午議程為市長謝國樑施政總檢討，多名議員發言，但結束時竟發生產發處長林鼎超被一隻跑進大廳的疑似虎頭蜂叮到，林鼎超趕快到醫院掛急診，幸好無大礙，醫生證實是一隻無毒蜜蜂，虛驚一場。

「啥米，議場大廳裡有蜜蜂？」議員對此都表示，第一次聽到有人在議場被蜂叮。議場人員表示，議會周遭是中正公園的山丘，可能因此從開放空間跑進議場。

今天午議程為市長謝國樑施政總檢討，但快結束時，發生產發處長林鼎超被一隻跑進大廳蜂叮到，由於很大一開始疑為虎頭蜂，林鼎超立即由其他局處長陪同，趕快到部立基隆醫院掛急診。