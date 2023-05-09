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啥米！基隆議會議場大廳跑進蜜蜂 產發處長被叮掛急診

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會議場大廳竟跑進蜜蜂，產發處長被叮掛急診。圖／綜發處長林麗蟬提供
基隆市議會議場大廳竟跑進蜜蜂，產發處長被叮掛急診。圖／綜發處長林麗蟬提供

基隆市議會今天進行定期會，上午議程為市長謝國樑施政總檢討，多名議員發言，但結束時竟發生產發處長林鼎超被一隻跑進大廳的疑似虎頭蜂叮到，林鼎超趕快到醫院掛急診，幸好無大礙，醫生證實是一隻無毒蜜蜂，虛驚一場。

「啥米，議場大廳裡有蜜蜂？」議員對此都表示，第一次聽到有人在議場被蜂叮。議場人員表示，議會周遭是中正公園的山丘，可能因此從開放空間跑進議場。

今天午議程為市長謝國樑施政總檢討，但快結束時，發生產發處長林鼎超被一隻跑進大廳蜂叮到，由於很大一開始疑為虎頭蜂，林鼎超立即由其他局處長陪同，趕快到部立基隆醫院掛急診。

林鼎超當時意識清楚，只是覺得被叮一下，幸好無大礙，醫生診治後證實是無毒蜜蜂，虛驚一場。

基隆市議會議場大廳竟跑進蜜蜂，產發處長被叮掛急診。記者游明煌／攝影
基隆市議會議場大廳竟跑進蜜蜂，產發處長被叮掛急診。記者游明煌／攝影

林鼎超 蜜蜂 謝國樑 基隆

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