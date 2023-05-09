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918地震毀損380公頃農田 花蓮縣府1500萬元救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年918地震重創花蓮南區，花蓮縣政府實地會勘災情，目前農田損害範圍達380公頃，救助金額約1500萬元。圖／花蓮縣政府提供
去年918地震重創花蓮南區，花蓮縣政府實地會勘災情，目前農田損害範圍達380公頃，救助金額約1500萬元。圖／花蓮縣政府提供

去年918地震重創花蓮南區，花蓮縣政府實地會勘災情，依受災情況滾動式調整相關補助措施，持續審查「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」案件，目前農田損害範圍達380公頃，救助金額約1500萬元，助農友降低損失。

花蓮縣府表示，農田水利署花蓮管理處僅針對轄管灌排周遭的受損農田、田埂，協助受災農友復舊；田埂毀損、水田隆起、凹陷的部分，非農業天然災害救助辦法的救助類別，但經公所、農會初步查報，農田損害範圍達380公頃、885筆土地。

因此，縣府以農友權益為最優先考量下，擬定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，幫助農友儘早復建。

縣府感謝立委傅崐萁、鄭天財向中央爭取經費，並由「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」審議通過後，縣府已於去年11月17日公告實施此救助金實施計畫，由受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，並就受損程度訂定整復救助金分級標準，協助災民度過難關。

縣府農業處長陳淑雯指出，救助計畫程序為受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金。截至4月30日，經縣府審查通過的案件，玉里鎮約1116萬元、富里鄉約413萬元。農友若有相關撥付救助金疑義，可洽玉里鎮或富里鄉公所，或向農業處農政科洽詢。

花蓮 傅崐萁 捐款

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