生命園區選址遲未定 徐榛蔚承諾任內推動

花蓮市立殯儀館使用約50年，空間不足，新址選址遲未定案。縣議員要求縣府盡速解決，縣長徐榛蔚回應，2007年規畫成立「生命園區」，但選址一直受阻，希望一起努力。徐也簽署殯儀館遷移承諾書，將盡快推動相關作業。

花蓮縣議會第20屆第1次定期大會，新科民進黨籍縣議員胡仁順昨天質詢大花蓮「殯儀館」遷移議題，胡指出，縣長施政報告提及打造市區觀光核心，東大門區域建設計畫以日出大道為軸線，串聯周邊觀光資源，卻不提位在軸線末端的殯儀館。認為殯葬設施應要有殮殯葬功能，將火葬場、殯儀館、納骨設施設在同一園區，殯儀館勢必要遷址。

徐榛蔚表示，多年來「生命園區」土地與選址都遭遇很大困境，只要選址地點一曝光，就遭附近居民抗議，希望未來地點評估出爐，能獲議員支持，縣府不會推諉該負的責任，不辜負鄉親對縣府團隊的肯定。

胡仁順說，緊鄰花蓮的宜蘭員山福園園區、台東市立殯儀館都做得很好，「兩縣的作業都做好了，縣府連抄都懶得抄」，更何況可行性評估選址要約1年、環評1年、都市計畫變更1年、設施興建啟用需5年，建好少說需7至10年，希望縣府不要事不關己。

胡仁順也出示承諾書，要求徐榛蔚承諾任內推動「選定花蓮市立殯儀館遷移位址」，徐榛蔚現場簽署，並責成相關局處盡速規畫，具體推動進度也將與議會說明。