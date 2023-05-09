仁澤地熱發電廠 明年商轉供電

台灣30年來首座第一型地熱發電廠位在宜蘭清水地熱，已經營運供電，接著打造第二座仁澤電廠，預計下個月進行試運轉，2024年商轉，預估年發電量470萬度，可供應1200戶家庭用電所需。

宜蘭地熱資源豐沛，位於大同鄉的清水地熱發電廠已經在2021年進入發電，可以供電一萬多戶使用，接著在附近興建第二座仁澤地熱發電廠，工程進入最後階段，縣長林姿妙昨天前往仁澤地熱發電廠了解計畫執行推動狀況，期許台電公司能如期如質完工，加速宜蘭地熱能產業發展。

為推動地熱發電，經濟部於2018年1月成立地熱發電國家隊，整合產官學研等單位合作推動地熱發電，針對地熱資源豐沛的仁澤地區，由台電公司與中油公司合作，中油負責探勘及鑽井、台電負責電廠建置及營運，投資金額2.21億元，目前已完成仁澤3、4號地熱井鑽井作業。

台電公司依據此兩口井的產能規劃建置地熱發電廠，規劃電廠裝置 0.84MW，今年3月20日發電機組安裝完成，預計6月運轉測試，7月30日運轉發電，並依電業法程序申請電業執照，明年可以進行商轉。

縣政府與台電表示，該發電機組的特色是由國內設計製造，低溫熱源就可以發電，而且取熱不取水，95%以上的水都可以回注，穩定發電基載，國發會去年底公布2050淨零排放12項關鍵戰略的內容中，地熱發電扮演要角。

林姿妙表示，宜蘭擁有發展地熱能的優良條件，配合國家的再生能源政策，目前已經在清水地區完成發電機組，地熱被認為得作為基載型再生能源，未來縣府將持續配合國家地熱目標政策及前期探勘資源，協助中央完成宜蘭縣潛在地熱場域開發，促進地熱產業發展。