聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁澤地熱發電廠 明年商轉供電

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

台灣30年來首座第一型地熱發電廠位在宜蘭清水地熱，已經營運供電，接著打造第二座仁澤電廠，預計下個月進行試運轉，2024年商轉，預估年發電量470萬度，可供應1200戶家庭用電所需。

宜蘭地熱資源豐沛，位於大同鄉的清水地熱發電廠已經在2021年進入發電，可以供電一萬多戶使用，接著在附近興建第二座仁澤地熱發電廠，工程進入最後階段，縣長林姿妙昨天前往仁澤地熱發電廠了解計畫執行推動狀況，期許台電公司能如期如質完工，加速宜蘭地熱能產業發展。

為推動地熱發電，經濟部於2018年1月成立地熱發電國家隊，整合產官學研等單位合作推動地熱發電，針對地熱資源豐沛的仁澤地區，由台電公司與中油公司合作，中油負責探勘及鑽井、台電負責電廠建置及營運，投資金額2.21億元，目前已完成仁澤3、4號地熱井鑽井作業。

台電公司依據此兩口井的產能規劃建置地熱發電廠，規劃電廠裝置 0.84MW，今年3月20日發電機組安裝完成，預計6月運轉測試，7月30日運轉發電，並依電業法程序申請電業執照，明年可以進行商轉。

縣政府與台電表示，該發電機組的特色是由國內設計製造，低溫熱源就可以發電，而且取熱不取水，95%以上的水都可以回注，穩定發電基載，國發會去年底公布2050淨零排放12項關鍵戰略的內容中，地熱發電扮演要角。

林姿妙表示，宜蘭擁有發展地熱能的優良條件，配合國家的再生能源政策，目前已經在清水地區完成發電機組，地熱被認為得作為基載型再生能源，未來縣府將持續配合國家地熱目標政策及前期探勘資源，協助中央完成宜蘭縣潛在地熱場域開發，促進地熱產業發展。

台電 宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭第二座仁澤電廠下月試運轉 明年商轉

桃園大園蘆竹2250戶突停電 台電找出原因是「鳥巢」

屏東縣九如鄉突大停電 7成路燈不亮 台電搶修中

願電力與你同在！台電節電目標今年拚20億度

相關新聞

仁澤地熱發電廠 明年商轉供電

台灣30年來首座第一型地熱發電廠位在宜蘭清水地熱，已經營運供電，接著打造第二座仁澤電廠，預計下個月進行試運轉，2024年...

生命園區選址遲未定 徐榛蔚承諾任內推動

花蓮市立殯儀館使用約50年，空間不足，新址選址遲未定案。縣議員要求縣府盡速解決，縣長徐榛蔚回應，2007年規畫成立「生命...

電動機車打廣告 綠抨擊 謝國樑：我自費

基隆市議會定期會昨天開議，國光客運出現市府具名車體廣告，「懇請議會支持」電動機車預算廣告，民進黨議員抨擊市府作法荒謬，要...

謝國樑掏錢打廣告 懇請議會支持電動機車預算惹出風波

基隆市議會定期會今天開議，國光客運出現市府具名車體廣告，「懇請議會支持」電動機車預算廣告，民進黨議員抨擊市府作法荒謬，要...

基隆大胃王比賽選定國民美食滷肉飯 打造美食文化品牌

基隆小吃物美價廉，市府今天宣布籌辦「滷肉飯大胃王」比賽，推廣基隆庶民美食。基隆市長謝國樑今天在議會施政總報告，表示會報名...

綠議員批未提報通勤月票補助方案 宜縣府：拚7月上路

交通部4月下旬公告通勤月票補助作業要點後，民進黨宜蘭縣議員今批縣府尚未把補助計畫送到交通部，罔顧5千多名通勤族權益。縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦