謝國樑掏錢打廣告 懇請議會支持電動機車預算惹出風波

基隆市議會定期會今天開議，國光客運出現市府具名車體廣告，「懇請議會支持」電動機車預算廣告，民進黨議員抨擊市府作法荒謬，要求交代預算來源。市長謝國樑回應，費用由他付，沒用公款。綠營要求謝出示自費證明，但也有議員認為無理，甚至用公款也無妨。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天出示國光客運照片，車體有「基隆市政府」具名的廣告，內容是「5-6月懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算」，要求謝國樑說明清楚怎麼回事，質疑製造府會糾紛。同黨議員張顥瀚也說，這種廣告感覺在對議會行政指導，非常荒謬。

謝國樑表示，很多青年朋友看到他會問電動機車政見，感覺到他們熱切期待。目前電動機車廣告用面紙和公車廣告呈現，費用由他支付，沒有用公帑。議員若覺得廣告不妥，他虛心接受建議，會利用詢答說明。

鄭文婷說，沒聽過市長為了行銷政策自掏腰包「買廣告」，相信謝國樑的人格和口袋很深，但仍要求提出自費證明對市民交代。

國民黨議員藍敏煌認為，市府本來就可以做政令宣導，但要加「廣告」兩個字。無黨籍市議員張芳麗則說，謝國樑不用證明自費買廣告，議會不用雞蛋裡挑骨頭。