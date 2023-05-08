快訊

孕婦開快車...母牽3歲童走斑馬線雙雙遭輾 父聞死訊激動：甫修法太諷刺

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

網友秀大蝦壽司「暗處發藍色螢光」 爭鮮認店內購買3點說明回應

918地震農田毀損 花蓮縣府核發1500萬元救助金

中央社／ 花蓮縣8日電

918地震重創花蓮南區，縣政府依受災情況滾動式調整相關補助措施，持續審查「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」案件，目前通過金額約新台幣1500萬元。

花蓮縣政府發布訊息表示，對於0918賑災農田部分，農田水利署花蓮管理處僅針對轄管灌排周遭範圍的受損農田、田埂，協助受災農友復舊；由於田埂毀損、水田隆起、凹陷的部分，非農業天然災害救助辦法的救助類別，但經公所、農會初步查報，農田損害範圍達380公頃、885筆土地。

以農友權益為最優先考量下，花蓮縣政府針對農水署未能協助施作的受災農田、田埂，擬定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，幫助農友儘早復建，降低損失。

縣府也感謝立法委員傅崐萁、鄭天財向中央爭取經費挹注，並由「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」審議通過後，縣府已於去年11月17日公告此一整復救助金實施計畫，由受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，並就受損程度訂定救助金分級標準，協助災民早日重回正常生活。

農業處長陳淑雯指出，截至今年4月30日，經縣府審查通過的案件，玉里鎮約1116萬元、富里鄉約413萬元。農友若有相關撥付救助金疑問，可洽玉里鎮或富里鄉公所，或向縣府農業處農政科洽詢。

花蓮 傅崐萁 捐款

延伸閱讀

花蓮縣府爭取1.4億元經費 改善13處自來水延管系統

逐條審查原民健康法草案 委員轟3因素恐致法案被冷凍

高雄前里長吞5000元急難救助金 判刑3月還不得易科罰金

【重磅快評】新北為「侯」開戰 侯友宜為何而戰？

相關新聞

綠議員批未提報通勤月票補助方案 宜縣府：拚7月上路

交通部4月下旬公告通勤月票補助作業要點後，民進黨宜蘭縣議員今批縣府尚未把補助計畫送到交通部，罔顧5千多名通勤族權益。縣府...

術前念阿彌陀佛！基議員急性心肌梗塞 及時裝支架保命

基隆市議員張耿輝日前因急性心肌梗塞就醫，動手術裝設支架保住一命。他說，以前就會覺得胸悶，但不太當回事，沒想到會險些送命。...

宜蘭第二座仁澤電廠下月試運轉 明年商轉

台灣30年來首座第一型地熱發電廠位在宜蘭清水地熱，已經營運供電，接著打造第二座仁澤電廠，預計下個月進行試運轉...

82年前泛黃畢業證書尋主人 蘇澳鎮公所終於找到「林玉魁」

宜蘭蘇澳鎮公所日前整理舊檔案時，發現一張82年前的蘇澳公學校畢業證書，主人是林玉魁，由於公所歷經淹水及電子化，紙本資料幾...

殺鬼高手！下刀快狠準 台東成功漁港嬤殺鬼頭刀超強

台東成功漁港盛產鬼頭刀，漁港內有名「殺鬼」阿嬤黃貴米，40餘年來專門幫漁民和民眾處理剛捕撈上的新鮮魚獲，處理魚貨快狠準刀...

鐵道觀光增景點 玉里稻田現台鐵LOGO打卡趣

花蓮玉里—富里、客城鐵橋北側翠綠的稻海中，有百年台鐵LOGO映入眼簾。台鐵表示，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客可自列車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦