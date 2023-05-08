918地震農田毀損 花蓮縣府核發1500萬元救助金

918地震重創花蓮南區，縣政府依受災情況滾動式調整相關補助措施，持續審查「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」案件，目前通過金額約新台幣1500萬元。

花蓮縣政府發布訊息表示，對於0918賑災農田部分，農田水利署花蓮管理處僅針對轄管灌排周遭範圍的受損農田、田埂，協助受災農友復舊；由於田埂毀損、水田隆起、凹陷的部分，非農業天然災害救助辦法的救助類別，但經公所、農會初步查報，農田損害範圍達380公頃、885筆土地。

以農友權益為最優先考量下，花蓮縣政府針對農水署未能協助施作的受災農田、田埂，擬定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，幫助農友儘早復建，降低損失。

縣府也感謝立法委員傅崐萁、鄭天財向中央爭取經費挹注，並由「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」審議通過後，縣府已於去年11月17日公告此一整復救助金實施計畫，由受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，並就受損程度訂定救助金分級標準，協助災民早日重回正常生活。

農業處長陳淑雯指出，截至今年4月30日，經縣府審查通過的案件，玉里鎮約1116萬元、富里鄉約413萬元。農友若有相關撥付救助金疑問，可洽玉里鎮或富里鄉公所，或向縣府農業處農政科洽詢。