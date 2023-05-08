謝國樑登廣告盼議會支持電動機車 遭指如行動指導

基隆民進黨議員今天質疑，國光客運出現「青年電動機車追加預算，懇請議會支持」車廂廣告，這對議會來說如「行動指導」。市長謝國樑說，廣告費由他自付，若有不妥，虛心接受。

基隆市議會第20屆第一次定期會今天召開，民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷提出程序問題，要求謝國樑在施政總報告前，應先就國光客運上青年電動機車政策宣傳廣告說明。

鄭文婷表示，目前在基隆行駛的國光客運上有車廂廣告寫著「爭取基隆青年電動機車追加預算，5-6月懇請議會支持」。

她質疑，車廂廣告從何而來？哪個單位支付？議會還沒有開議，有任何人反對這筆追加預算嗎？民進黨團從頭到尾都希望謝國樑能兌現競選政見，但在議會開議前，卻有這樣的車廂廣告出現，要求謝國樑說明白。

民進黨籍市議員張顥瀚也指出，怎麼會有行政單位在議會開議前，就以大幅的廣告要求議會支持，這形同是「行動指導」，客運廣告在路上跑來跑去，好像沒有議員支持這件事情。

謝國樑回應，許多青年看到他，都會詢問這項政見，可感覺到青年們的熱切期待。車廂廣告由他發想，費用也由他自己支出，並沒有用到公帑；若議員認為不妥，他虛心接受。

謝國樑選舉時提出免費提供「青年電動機車」政見，基市府已向基隆市議會提出共新台幣3.8億餘元追加預算案，預計補助共1.2萬輛、每輛3萬元，待議會通過追加預算案後，最快下半年啟動計畫。