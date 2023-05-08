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82年前泛黃畢業證書尋主人 蘇澳鎮公所終於找到「林玉魁」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「林玉魁」找到了！他的兒子林屘輝（右二）今天到蘇澳鎮公所，領回父親82年前的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供
「林玉魁」找到了！他的兒子林屘輝（右二）今天到蘇澳鎮公所，領回父親82年前的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮公所日前整理舊檔案時，發現一張82年前的蘇澳公學校畢業證書，主人是林玉魁，由於公所歷經淹水及電子化，紙本資料幾已不存在，這張泛黃的證書特別珍貴。鎮公所發起「林玉魁」尋人啟事，民眾熱心提供線索，今天他的兒子林屘輝到公所認領，驚喜不已，重溫父親生前往事。

林屘輝表示，他看到家族Line群組有轉載報紙資訊，蘇澳鎮公所尋人啟事，看到爸爸的名字，由於訊息來源指出曾在蘇澳鎮公所上班，名為「林玉魁」，就這名字又在公所上過班，認定就是自己的父親。

「父親的畢業證書還留在世上，很驚喜」。他說，父親民國15年生(大正15年)，住新城里，民國31年(昭和16年)從「蘇澳公學校」高等教育科畢業後到馬賽國民學校任教，後來到蘇澳鎮公所財政課服務，研判有可能是應徵時拿畢業證書到公所，就一直珍藏在公所沒帶回家，可惜父親於民國75年過世。

林屘輝表示，尋獲80年前父親的生活足跡，兄弟姊妹都很高興，推派他代領，也透過此次找到的畢業證書，重溫父親生平。

林屘輝到鎮公所拜訪鎮長李明哲，李明哲說，林玉魁先生的尋人啟事經媒體揭露，各界提供線索，聽到消息很興奮，想知道林先生家人現況，林玉魁的六子特別到公所，很難得林玉魁先生曾在公所服務與退休，這完全是機緣。

李明哲說，林玉魁先生在日據時期受過完善教育，育有四男三女，書香世家；林的父親擔任過馬賽國小光復後第一屆校長，林玉魁也教過書，後來才到公所服務，他的長子退休前曾任羅東高中訓導主任，都從事教育及公職，早年公務員薪水不好，他們願意投入公職服務，很不簡單。

李明哲表示，人事資料在民國80幾年電子化，公所曾經有幾次遷徙也有淹過大水，紙本資料不復存在，這張紙本資料保存完善，見證與重新認識老員工，也讓他的家人重溫過去，一切是緣分。

馬賽國小校長盧聰賢表示，早年蘇澳地區「蘇澳公學校」為台灣子弟就讀，蘇澳小學校(現士敏國小)是在台日人子弟就讀，從畢業證書可以看得出早年台灣教育的進程與發展。

82年前泛黃的畢業證書，非常珍貴，蘇澳鎮長李明哲發起「林玉魁」尋人啟事，今天終於找到他的兒子。圖／蘇澳鎮公所提供
82年前泛黃的畢業證書，非常珍貴，蘇澳鎮長李明哲發起「林玉魁」尋人啟事，今天終於找到他的兒子。圖／蘇澳鎮公所提供
「林玉魁」找到了！他的兒子林屘輝今天到蘇澳鎮公所，領回父親82年前的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供
「林玉魁」找到了！他的兒子林屘輝今天到蘇澳鎮公所，領回父親82年前的畢業證書。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所的人事資料在民國80幾年電子化，歷經幾次遷徙也有淹過大水，紙本資料不復存在，這張82年前的畢業證書，非常珍貴。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所的人事資料在民國80幾年電子化，歷經幾次遷徙也有淹過大水，紙本資料不復存在，這張82年前的畢業證書，非常珍貴。圖／蘇澳鎮公所提供
林玉魁先生與妻子的舊照，如果他人還在世，已經98歲高齡。圖／蘇澳鎮公所提供
林玉魁先生與妻子的舊照，如果他人還在世，已經98歲高齡。圖／蘇澳鎮公所提供
林玉魁先生早年與家人、子女的合照。圖／蘇澳鎮公所提供
林玉魁先生早年與家人、子女的合照。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 畢業證書

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