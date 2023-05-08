鐵道觀光增景點 玉里稻田現台鐵LOGO打卡趣
花蓮玉里—富里、客城鐵橋北側翠綠的稻海中，有百年台鐵LOGO映入眼簾。台鐵表示，即日起至6月中旬稻米收割前，旅客可自列車車窗飽覽玉里稻田彩繪美景，這也是台鐵局今年首度攜手稻農公司彩繪稻田。
想近距離欣賞、打卡稻田彩繪藝術的民眾，可自玉里車站出發，從一旁的康樂街進入玉富自行車道，約5分鐘即可抵達稻田，或至玉里興農橋上居高臨下觀賞，在藍天白雲下搭配綠油油稻田、紅色鐵橋，與疾駛而過的列車合影。
台鐵表示，列車不僅是單純的運具，透過轉型、結合地方，打造新玩法，除了眼球經濟，實質串連地方帶動另一波觀光熱潮，也為7月「仲夏寶島號」暖身，邀請民眾一起到花蓮玉里追火車、看稻田、觀美景、吃美食。
玉里鎮客城鐵橋為兩座拱型紅色鐵橋，在縱谷的藍天白雲、翠綠或金黃稻田搭配下，形成迷人的風景，而附近的稻田常有特別的「大地彩繪」，曾有台灣黑熊、大腳印等圖像，是鐵道迷、攝影家及觀光客造訪的打卡旅遊景點。
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