花蓮生命園區選址遲未定案 徐榛蔚承諾任內完成

花蓮市立殯儀館使用約50年，有空間不足等問題，選址遲未定案。縣議員要求縣府盡速解決遷址問題，縣長徐榛蔚回應，2007年規畫成立「生命園區」，但選址一直受到阻礙，只要確定地點就有民眾抗議，希望議員與鄉親一起努力。同時徐簽下殯儀館遷移承諾書，盡快推動相關作業與期程。

花蓮縣議會第20屆第1次定期大會，新科民進黨籍縣議員胡仁順今天質詢，針對大花蓮多年「殯儀館」遷移議題，要求徐榛蔚與相關局處盡快規畫。

胡仁順指出，縣長施政報告提及，打造市區觀光核心，東大門區域建設計畫以日出大道為軸線，串聯周圍觀光資源，卻不提位在軸線末端的殯儀館。認為殯葬設施應該要有殮殯葬功能，將火葬場、殯儀館、納骨設施設在同一園區，殯儀館勢必要遷址。

胡仁順說，緊鄰花蓮的宜蘭員山福園園區、台東市立殯儀館都做得很好，「兩縣的作業都做好了，縣府連抄都懶得抄」，更何況可行性評估選址要約1年、環評1年、都市計畫變更1年、設施興建啟用需5年，建好少說需7至10年，希望縣府不要事不關己。

徐榛蔚答覆，多年來「生命園區」土地與選址有很大的困境，只要地點一曝光，就遭到附近居民抗議陳情，希望未來地點評估出爐，能獲得議員們的支持。而縣府也不會推諉該負的責任，不辜負鄉親對縣府團隊的肯定。