影／綠島長泳報名秒殺 親子海旅不潛水也能寄明信片

舉辦逾10年的綠島海上長泳，今年以「海是要游吧」活動主題，邀請國內外遊客5月28日到綠島長泳，從中寮游到柴口來回3公里，鄉公所也規畫新的母子燕魚郵筒，親子遊客不會潛水也能郵寄明信片，報名系統開放即秒殺、逾1200人報名，現只剩300名額。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島就像一顆珍珠，是上天賜與地方最珍貴禮物，每年都吸引許多國內外朋友，到綠島旅遊觀光，綠島鄉公所每年半的海上長泳，是非常受歡迎的活動，許多遊客都趁此活動親子到台東。

謝賢裕指出，綠島長泳已成為許多人每年此時最熱愛活動，有不少人連續5年都報名參加，並透過參加長泳，帶家人親子一起到台東旅遊，體驗綠島之美、海洋之美。

謝賢裕說，潛水也是綠島熱門活動，遊客會下潛到11米深豆丁郵筒寄明信片，但他也接到不少人反應，海像不好無法潛水就無法寄明信片，另浮潛或小朋友也沒有郵寄機會，因此公所前年增設2組新母子燕魚郵筒，讓綠島旅遊親子都能寄記念明信片。