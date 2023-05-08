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花蓮生命園區懸而未決16年 徐榛蔚簽承諾書推動

中央社／ 花蓮縣8日電
花蓮縣殯儀館老舊，2007年開始規劃「生命園區」至今懸而未決，民進黨縣議員胡仁順（右）8日質詢時拿出放大版承諾書，要求縣長徐榛蔚（左）承諾在任期內推動；徐榛蔚當場簽署，並責成相關局處盡速規劃相關期程。 中央社
花蓮縣殯儀館老舊，2007年開始規劃「生命園區」至今懸而未決，民進黨縣議員胡仁順（右）8日質詢時拿出放大版承諾書，要求縣長徐榛蔚（左）承諾在任期內推動；徐榛蔚當場簽署，並責成相關局處盡速規劃相關期程。 中央社

花蓮殯儀館老舊，2007年開始規劃「生命園區」至今懸而未決，縣議員胡仁順今天批縣府落後宜蘭、台東，要求縣長徐榛蔚承諾任內推動，徐榛蔚回應鄰避設施因民眾抗議而受阻，允重啟評估並簽署承諾書責成局處推動。

花蓮市立殯儀館於1973年規劃興建，占地約4000坪，於1976年7月啟用，為全縣唯一殯儀館；隨時代變遷，人口增加及殯葬觀念改變，市立殯儀館業務量不斷成長，建築物老舊一再修繕，並加蓋臨時鐵皮屋支應。

民進黨縣議員胡仁順今天在縣政總質詢時提及「花蓮縣生命園區」從2007年開始規劃至今仍不見縣府執行，縣府提出「殯葬一元化」，猶如空口說白話。

胡仁順表示，徐榛蔚施政報告提及「為打造市區觀光核心，東大門區域建設計畫，以日出大道為軸線，串聯周圍觀光資源」，但絕口不提位在軸線末端的殯儀館，是刻意忽略，還是無心處理？

胡仁順指出，鄰縣宜蘭縣1997年啟用圓山福園；台東縣殯葬園區則在2003年啟用，而花蓮規劃期程為何，落後宜蘭、台東20多年，「花蓮縣民可以接受嗎

」；若從今天開始規劃，估計期程包括可行性評估選址、環評、都市計畫變更、設施興建，至少須7至10年。

徐榛蔚答詢指，「生命園區」是趨勢，也希望任內做好，關鍵在於這是鄰避設施，選址是困境，過去曾因地方民眾陳情而受阻；徐也認同是決心問題，今年會重啟評估，評估後希望民眾、議員共同協助一起努力達成確定位址。

胡仁順拿出放大版承諾書，要求徐榛蔚承諾在任期內推動「選定花蓮市立殯儀館遷移位址」，徐榛蔚當場簽署，並責成相關局處盡速規劃相關期程，將推動進度密切與議會說明。

花蓮市立殯儀館於1976年7月啟用，為全縣唯一殯儀館，隨時代變遷，人口增加及殯葬觀念改變，市立殯儀館業務量不斷成長，建築物老舊一再修繕，並加蓋臨時鐵皮屋支應。 中央社
花蓮市立殯儀館於1976年7月啟用，為全縣唯一殯儀館，隨時代變遷，人口增加及殯葬觀念改變，市立殯儀館業務量不斷成長，建築物老舊一再修繕，並加蓋臨時鐵皮屋支應。 中央社

花蓮縣殯儀館老舊，2007年開始規劃「生命園區」至今懸而未決，民進黨縣議員胡仁順8日質詢時批縣府落後宜蘭、台東，要求縣長徐榛蔚承諾任內推動。 中央社
花蓮縣殯儀館老舊，2007年開始規劃「生命園區」至今懸而未決，民進黨縣議員胡仁順8日質詢時批縣府落後宜蘭、台東，要求縣長徐榛蔚承諾任內推動。 中央社

徐榛蔚 花蓮 殯儀館

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