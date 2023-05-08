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基隆電動機車攻防…謝國樑打廣告 議員質疑行政指導荒謬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國光客運「電動機車」車體廣告引發爭議，基隆市長謝國樑表示，廣告費用非公款，議員覺得不妥，他虛心受教。記者邱瑞杰／攝影
國光客運「電動機車」車體廣告引發爭議，基隆市長謝國樑表示，廣告費用非公款，議員覺得不妥，他虛心受教。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今開第20屆第1次定期會，多名民進黨議員質疑國光客運有「基隆市政府」具名，請議會支持電動機車追加預算的車體廣告，是「製造府會紛爭」源頭。市長謝國樑回應，廣告費由他個人支付，並非公款；議員覺得不妥，他虛心受教。

基隆市議會今開議，議員鄭文婷在市長謝國樑市政總報告前，質疑議會審議追加預算前，國光客運竟會出現市府具名的車體廣告，內容是「5-6月懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算」，要求謝國樑說明清楚，否則就是製造府會糾紛的源頭。

市議員張顥瀚也說，這件廣告感覺是市府在對議會「行政指導」，非常荒謬。客運廣告在路上跑來跑去，好像沒有議員支持這件事情，請市府說明「議會誰反對這件事？」

謝國樑市政總報告提及電動機車政策時，除了尋求議會支持，也回應議員的質疑。他說，很多青年朋友看到他，會詢問這項政見，可以感覺到他們熱切的期待。

謝國樑表示，目前市區出現電動機車平面和公車廣告兩樣文宣品，考量較為不同，所以由他個人吸收，並沒有用到市府公帑。如果議員覺得有不妥，他虛心接受建議，利用詢答時說明較為適當。

張顥瀚表示，如果國光客運的車體廣告是由謝國樑個人出錢，為什麼會出現「基隆市政府」字樣？謝的做法對議會極不尊重。未來市府推動其他公共政策，是不是都會用這樣的廣告模式，不用跟議會溝通。

國光客運「電動機車」車體廣告引發爭議。圖／基隆市議員鄭文婷提供
國光客運「電動機車」車體廣告引發爭議。圖／基隆市議員鄭文婷提供
基隆市議會定期會今天開議，民進黨市議員鄭文婷出示國光客運車體廣告照片，質疑是製造府會紛爭的源頭。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會定期會今天開議，民進黨市議員鄭文婷出示國光客運車體廣告照片，質疑是製造府會紛爭的源頭。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 電動機車

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