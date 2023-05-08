基隆電動機車攻防…謝國樑打廣告 議員質疑行政指導荒謬
基隆市議會今開第20屆第1次定期會，多名民進黨議員質疑國光客運有「基隆市政府」具名，請議會支持電動機車追加預算的車體廣告，是「製造府會紛爭」源頭。市長謝國樑回應，廣告費由他個人支付，並非公款；議員覺得不妥，他虛心受教。
基隆市議會今開議，議員鄭文婷在市長謝國樑市政總報告前，質疑議會審議追加預算前，國光客運竟會出現市府具名的車體廣告，內容是「5-6月懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算」，要求謝國樑說明清楚，否則就是製造府會糾紛的源頭。
市議員張顥瀚也說，這件廣告感覺是市府在對議會「行政指導」，非常荒謬。客運廣告在路上跑來跑去，好像沒有議員支持這件事情，請市府說明「議會誰反對這件事？」
謝國樑市政總報告提及電動機車政策時，除了尋求議會支持，也回應議員的質疑。他說，很多青年朋友看到他，會詢問這項政見，可以感覺到他們熱切的期待。
謝國樑表示，目前市區出現電動機車平面和公車廣告兩樣文宣品，考量較為不同，所以由他個人吸收，並沒有用到市府公帑。如果議員覺得有不妥，他虛心接受建議，利用詢答時說明較為適當。
張顥瀚表示，如果國光客運的車體廣告是由謝國樑個人出錢，為什麼會出現「基隆市政府」字樣？謝的做法對議會極不尊重。未來市府推動其他公共政策，是不是都會用這樣的廣告模式，不用跟議會溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言