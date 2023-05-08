基隆電動機車攻防…謝國樑打廣告 議員質疑行政指導荒謬

基隆市議會今開第20屆第1次定期會，多名民進黨議員質疑國光客運有「基隆市政府」具名，請議會支持電動機車追加預算的車體廣告，是「製造府會紛爭」源頭。市長謝國樑回應，廣告費由他個人支付，並非公款；議員覺得不妥，他虛心受教。

基隆市議會今開議，議員鄭文婷在市長謝國樑市政總報告前，質疑議會審議追加預算前，國光客運竟會出現市府具名的車體廣告，內容是「5-6月懇請議會支持 爭取基隆青年電動機車追加預算」，要求謝國樑說明清楚，否則就是製造府會糾紛的源頭。

市議員張顥瀚也說，這件廣告感覺是市府在對議會「行政指導」，非常荒謬。客運廣告在路上跑來跑去，好像沒有議員支持這件事情，請市府說明「議會誰反對這件事？」

謝國樑市政總報告提及電動機車政策時，除了尋求議會支持，也回應議員的質疑。他說，很多青年朋友看到他，會詢問這項政見，可以感覺到他們熱切的期待。

謝國樑表示，目前市區出現電動機車平面和公車廣告兩樣文宣品，考量較為不同，所以由他個人吸收，並沒有用到市府公帑。如果議員覺得有不妥，他虛心接受建議，利用詢答時說明較為適當。