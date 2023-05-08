編教案作鯨豚好鄰居 花蓮深化海洋保育校園撒種

花蓮縣政府與海洋委員會海洋保育署及黑潮海洋文教基金會合作，近年辦理多項海洋保育活動與講座，並編製2份鯨豚保育教案，在校園撒下種子，深化海洋保育觀念。

花蓮縣長徐榛蔚透過新聞稿表示，花蓮海岸線全長175公里，是台灣海岸線最長的縣市，縣府團隊響應「向海致敬」政策，依循聯合國永續發展指標SDGs，維護海洋環境的清潔與永續，連續兩年於海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核」評定為特優，展現出縣府守護海洋的決心與成果。

縣府農業處積極整合中央、地方與民間資源，把海洋保育的理念推廣給鄉親與教師、學子，讓藍色海洋也成為教育現場。

農業處長陳淑雯指出，縣府與黑潮海洋文教基金會合作多年，培訓海上生態解說員，藉由解說傳達生態價值，推動海洋環教；透過大眾講座，傳遞海洋知識與海洋行動者經驗，建構多元融合的海洋觀點；也到校推廣講座與教師研習，輔助學校落實海洋教育，培養校園師生具備海洋公民素養。

近2年編製「七星潭的鯨豚鄰居」與「拜訪鯨豚好鄰居」2套海洋保育教案，提供學校或教育團體使用，透過認識花蓮海域的常見鯨豚，引導師生進入海洋環境，了解海洋生態與鯨魚、海豚，落實深化海洋保育。

教案可於花蓮縣政府農業處網站-資料下載區下載使用，網址：https://lam.hl.gov.tw//dolphin.htm。

陳淑雯說明，今年度縣府持續於縣內中小學辦理海洋保育校園講座，並每月舉辦「話題潮界線－海洋保育大眾講座」，5月主題為「獺足金門－一起追尋金門島上的水獺蹤跡」，邀請東海大學生命科學系博士袁守立分享金門歐亞水獺保育現況，講座將於5月10日在花蓮市「孩好書屋」舉行，詳情可上黑潮海洋文教基金會臉書（Facebook）專頁，或電洽縣府農業處保育與林政科。