獲政院1.45億元經費 花東建13處自來水延管系統

去年918地震，造成花蓮南區簡易自來水系統損壞，緊急搶修後，花蓮縣府也向中央爭取1.45億元經費，規畫興建13處自來水延管系統，包括花蓮9處、台東4處，預計明年底完成。

縣府表示，花蓮自來水供水普及率2010年為83％、2022年提升至90％，但僅花蓮市、吉安鄉、新城鄉等地區為自來水供水區域，其餘10鄉鎮則是設置簡易自來水系統共68處，也因花蓮常有複合性災難如颱風、地震等，簡易自來水取水口及管線常會損壞，或產生淤泥，導致停水及水質混濁等問題，影響民生用水甚鉅。

為汰換簡水系統，改設置為自來水系統，根本解決用水品質，縣府與自來水公司第九區管理處向水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」延管工程經費，但多數申請案件因地處偏遠、地勢高，或與自來水公司系統稍有距離及經濟效益等，較難獲得經費。

不過「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」，近期獲行政院核定1億4510萬元經費，將在壽豐鄉水璉村、米棧村、豐濱鄉磯崎村、鳳林鎮林榮里、光復鄉大豐村、瑞穗鄉瑞祥村、玉里鎮源城里、北平社區、富里鄉東里村等9處，及台東縣4處，興建自來水延管系統，預計2024年底完成。

縣府表示，玉里鎮下德武等9個部落簡易自來水系統也將汰換建置，預計經費需4億2272萬元，經立委積極爭取也已列入計畫。