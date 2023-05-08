環保省錢大受歡迎 國5共乘停車場不夠用 議員促擴大

宜蘭縣政府向高公局爭取國5高架橋下空間，設置7座共乘停車場，讓通勤上班族停車後，相約共乘1輛車前往大台北，由於環保省錢相當受歡迎，不過部分共乘停車場已不敷使用，五結鄉縣議員沈信雄要求擴大停車位，縣府今天會勘。

宜蘭縣府近年爭取國5高架橋下設置7處共乘停車場，北起頭城、礁溪、壯圍、七張、五結、羅東及冬山，共有汽車406席、機車551席，方便上班族，尤其是勞工朋友需求，免費停車。

想要共乘的人可透過網路媒合，只要約好時間，進出大台北地區機動性高，每次共乘價格約100元，比起搭乘國道客運再轉搭捷運，共乘省錢也方便許多。

但因免費停車有車位被長期占用，甚至有非共乘者的車輛賴著不走，縣議員沈信雄表示，共乘的立意良好，但是五結共乘停車場一位難求，建議縣府擴大停車空間，方便通勤族到台北打拚工作，不要為了停車問題傷腦筋。

縣府交通處表示，7座共乘停車場中，壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道、五結共乘停車場靠近羅東交流道，比較有可能遭非共乘者車輛長期占用，為提高周轉率，壯圍共乘停車場前年起收費，五結共乘停車場去年9月也比照。

交通處說，每日停車收費20元，超過從第2天起收費50元，第8天起收費100元，收費後停車狀況應該有所改善，今天也會到現場了解現況，確認是否還有長期占用情形。