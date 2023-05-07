基隆帶動唱、土風舞大會師 市長和議長上台跳舞同樂

基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，30多個帶動唱、土風舞社團大會師，以舞會友。基隆市長謝國樑、議長童子瑋出席活動，並和大家一起跳今天發表的「聽我說 謝謝你」，祝在場女性母親節快樂。

今天下午在仁愛國小舉辦慶祝活動，由基隆市政府、帶動唱協會、謝清雲先生文教基金會主辦，台灣體育總會土風舞協會、基隆市體育會土風舞委員會協辦，擔任國策顧問的慶安宮主委童永贊助。全市31個舞蹈相關社團和班級與會，汐止社區大學運動班學員也組隊參加。

活動一開始，昔日組成基隆市婦聯會的社團領袖一起上台，帶動跳「天下的媽媽都是一樣的」，在音樂聲中為自己賀節。主辦單位還安排謝國樑、童子瑋和副議長楊秀玉等人，輪流用「一句話」祝福民眾母親節快樂。

謝國樑除了向所有母親們表達祝賀及感恩之意，並頒發感謝獎牌給贊助活動的慶安宮及參與隊伍。他在台下跟參與者合影時，受到婦女朋友熱情歡迎。

童子瑋表示，基隆最美麗的風景就是永遠美麗、活力的「女神媽媽們」，天下的媽媽都是女神，他要祝媽媽、阿嬤等女神們母親節快樂、女神節快樂。