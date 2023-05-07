快訊

星宇首班返台班機抵達「送1物」 滯日旅客不滿：從頭到尾未告知異常

整理包／搭飛機隨身行李怎麼帶 「旅平險＋不便險」用途曝光

不只星宇受害！成田怪風也影響日廉航 勉強降落「單側輪滑行7秒」

基隆帶動唱、土風舞大會師 市長和議長上台跳舞同樂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑、議長童子瑋等人出席，警方也到場宣導反詐騙，迎接母親節到來。記者邱瑞杰／攝影
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑、議長童子瑋等人出席，警方也到場宣導反詐騙，迎接母親節到來。記者邱瑞杰／攝影

基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，30多個帶動唱、土風舞社團大會師，以舞會友。基隆市長謝國樑、議長童子瑋出席活動，並和大家一起跳今天發表的「聽我說 謝謝你」，祝在場女性母親節快樂。

今天下午在仁愛國小舉辦慶祝活動，由基隆市政府、帶動唱協會、謝清雲先生文教基金會主辦，台灣體育總會土風舞協會、基隆市體育會土風舞委員會協辦，擔任國策顧問的慶安宮主委童永贊助。全市31個舞蹈相關社團和班級與會，汐止社區大學運動班學員也組隊參加。

活動一開始，昔日組成基隆市婦聯會的社團領袖一起上台，帶動跳「天下的媽媽都是一樣的」，在音樂聲中為自己賀節。主辦單位還安排謝國樑、童子瑋和副議長楊秀玉等人，輪流用「一句話」祝福民眾母親節快樂。

謝國樑除了向所有母親們表達祝賀及感恩之意，並頒發感謝獎牌給贊助活動的慶安宮及參與隊伍。他在台下跟參與者合影時，受到婦女朋友熱情歡迎。

童子瑋表示，基隆最美麗的風景就是永遠美麗、活力的「女神媽媽們」，天下的媽媽都是女神，他要祝媽媽、阿嬤等女神們母親節快樂、女神節快樂。

詐騙事件危害許多人的家庭生活，基隆市警局主導的「打詐基隆隊」也出席活動。打詐宣導員警戴上刑警大頭娃娃，或手持看板向民眾宣導「假投資」、「假網拍」、「假交友」等詐騙手法，希望民眾提升識詐能力，全民反詐。若遇有疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙專線或110查證。

基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑、議長童子瑋上台一起跳舞同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑、議長童子瑋上台一起跳舞同樂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑出席時與眾人自拍合照。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，基隆市長謝國樑出席時與眾人自拍合照。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供
基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，32個帶動唱、土風舞團隊大會師，以舞會友。圖／基市府提供

詐騙

延伸閱讀

基隆市府追加預算43億歷年之最 議會直播增可回播不漏看

小四生墜樓亡師生震驚難接受 家長盼謝國樑協助查死因

基捷第2階段規劃 謝國樑表態改走麥金路進市區保住火車站

基隆捷運財務負擔重 謝國樑5月底將找王國材談「盼今年定案」

相關新聞

基隆帶動唱、土風舞大會師 市長和議長上台跳舞同樂

基隆市帶動唱協會今天舉辦慶祝母親節帶動唱大會，30多個帶動唱、土風舞社團大會師，以舞會友。基隆市長謝國樑、議長童子瑋出席...

省油省錢國5共乘停車場大受歡迎 宜蘭縣議員要求增設

節能減碳也省油錢，宜蘭縣府向高公局爭取利用國5高架路線底下空間，設置7座共乘停車場，讓通勤上班族停車後，相約共乘1輛車前...

母親節宜蘭吃喝好康看這裡 這家店因有他「訂房滿到5月底」

迎接母親節，宜蘭多家餐廳飯店推出好康優惠，普發6000元現金券就能入住力麗威斯汀酒店1萬6000元客房；討論度相當高的凱...

基隆學校、路口46條綠色斑馬線會發亮 將擴大畫設範圍

基隆市政府推動「行人友善」政策，規畫增設「綠色斑馬線」的綠底行人穿越道，家長認為提升學生安全性，晚上還會發亮。市府交通處...

基隆湖海路飆車擾民 擬設減速標線

基隆市外木山湖海路5公里多的海岸線，美麗中潛藏危機，因為筆直路段又多彎道，致車禍頻傳，尤其油庫外最近飆車再起，改裝排氣管...

蘇澳溪分洪 斥資54億116年完工

梅姬颱風13年前重創宜蘭，當時蘇澳溪水暴漲，造成大淹水，地方長期爭取分洪工程，中央展開「蘇澳溪分洪計畫」，將保護57公頃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦