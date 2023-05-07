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省油省錢國5共乘停車場大受歡迎 宜蘭縣議員要求增設

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府近年陸續在國道5號高速公路橋下設置7處共乘停車場，提供民眾停放汽機車。本報資料照
宜蘭縣府近年陸續在國道5號高速公路橋下設置7處共乘停車場，提供民眾停放汽機車。本報資料照

節能減碳也省油錢，宜蘭縣府向高公局爭取利用國5高架路線底下空間，設置7座共乘停車場，讓通勤上班族停車後，相約共乘1輛車前往大台北，由於環保省錢受歡迎，部分共乘停車場已不敷使用，五結鄉縣議員沈信雄要求擴大停車位，縣府明天會勘。

宜蘭縣政府近年來爭取在國5高速公路高架橋下設置7處共乘停車場，北起頭城、礁溪、壯圍、七張、五結、羅東及冬山，共有汽車406席、機車551席，方便上班族，尤其是勞工朋友需求，免費停車。

想要共乘的人可以透過網路媒合，共乘者只要約好時間，進出大台北地區的機動性高，環保節能減碳，每次共乘價約100元，比起搭乘國道客運再轉搭捷運，共乘省錢也方便許多。

但免費停車造成車位被長期占用，甚至非共乘者的車也賴著不走，縣議員沈信雄說，共乘立意良好，但五結共乘停車場已達飽和，一位難求，之前還曾發生共乘者車輛沒停好，阻礙停車場進出通路，遭人批評，建議縣府擴大停車空間，方便更多通勤族到台北打拚工作，讓他們不要為了停車問題傷腦筋。

縣政府交通處表示，7座共乘停車場中，壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道、五結共乘停車場靠近羅東交流道，比較有可能遭其他人的車輛長期占用，為了提高周轉率，壯圍共乘停車場前年開始收費，五結共乘停車場去年9月也比照。

交通處說，每天停車收費20元，超過從第2天起收費50元，第8天起收費100元，不是為了賺錢，而是提高周轉率，照理說不管壯圍或五結共乘停車場，收費後停車狀況應該有所改善，明天會前往了解現況，是否還有人長期占用。

壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道，容易被長期占用，目前採取停車收費，每天20元，藉以提高周轉率。本報資料照
壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道，容易被長期占用，目前採取停車收費，每天20元，藉以提高周轉率。本報資料照
車主與乘客相約在共乘停車場附近，上車後直接上國道5號，節能減碳方便。本報資料照
車主與乘客相約在共乘停車場附近，上車後直接上國道5號，節能減碳方便。本報資料照

停車場 宜蘭 羅東

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