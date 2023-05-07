省油省錢國5共乘停車場大受歡迎 宜蘭縣議員要求增設

節能減碳也省油錢，宜蘭縣府向高公局爭取利用國5高架路線底下空間，設置7座共乘停車場，讓通勤上班族停車後，相約共乘1輛車前往大台北，由於環保省錢受歡迎，部分共乘停車場已不敷使用，五結鄉縣議員沈信雄要求擴大停車位，縣府明天會勘。

宜蘭縣政府近年來爭取在國5高速公路高架橋下設置7處共乘停車場，北起頭城、礁溪、壯圍、七張、五結、羅東及冬山，共有汽車406席、機車551席，方便上班族，尤其是勞工朋友需求，免費停車。

想要共乘的人可以透過網路媒合，共乘者只要約好時間，進出大台北地區的機動性高，環保節能減碳，每次共乘價約100元，比起搭乘國道客運再轉搭捷運，共乘省錢也方便許多。

但免費停車造成車位被長期占用，甚至非共乘者的車也賴著不走，縣議員沈信雄說，共乘立意良好，但五結共乘停車場已達飽和，一位難求，之前還曾發生共乘者車輛沒停好，阻礙停車場進出通路，遭人批評，建議縣府擴大停車空間，方便更多通勤族到台北打拚工作，讓他們不要為了停車問題傷腦筋。

縣政府交通處表示，7座共乘停車場中，壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道、五結共乘停車場靠近羅東交流道，比較有可能遭其他人的車輛長期占用，為了提高周轉率，壯圍共乘停車場前年開始收費，五結共乘停車場去年9月也比照。