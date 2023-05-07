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母親節宜蘭吃喝好康看這裡 這家店因有他「訂房滿到5月底」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
凱渡廣場酒店擁有6成以上的海景房，可飽覽龜山島海上美景。圖／讀者提供
凱渡廣場酒店擁有6成以上的海景房，可飽覽龜山島海上美景。圖／讀者提供

迎接母親節宜蘭多家餐廳飯店推出好康優惠，普發6000元現金券就能入住力麗威斯汀酒店1萬6000元客房；討論度相當高的凱渡廣場酒店開幕營運，8000多元即可入住雙人房，且主打名廚江振誠創意美食，訂房滿到5月底，三星鄉公所也推出住遊抽獎，帶著媽媽免費吃喝玩樂。

搭配母親節月份，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出全民普發現金6000元可入住1萬6000雙人房，含早餐；礁溪長榮鳳凰酒店的寵愛媽咪幸福專案，持有價有效期間的長榮鳳凰旅展券入住，每券加價1千元可享升等為豪華洋式客房，加送活泉精華液與氣泡酒或1千元鳳凰幣館內消費，二選一，母親節訂中式桌菜送果汁、熱茶無限暢飲及蛋糕。

新開幕的凱渡廣場酒店討論度相當高，陸上郵輪造型，6成以上海景房，每房15坪以上可飽覽龜山島海上美景，景觀客房山嵐，特別設計圓形山洞臥榻，5月底前入住每房8140元起含早晚餐，11樓至12樓天際客房搭配米其林星廚江振誠主廚操刀的「archi藝廚」義式晚餐，費用另計，訂房滿到5月底。

同樣也有洞穴建築意象的了了礁溪，5月份四個周末，子女與母親同行入住，母親住房當日折扣後可享半價優惠，5月12日至14日安排手做花藝，5月每周四有賞螢行程。

三星鄉公所推出臉書粉絲頁，留下對媽媽感恩文字並TAG好友，5月12日下午公布抽獎結果，包含泛舟體驗券、窯烤Pizza、咖啡兌換券、天送埤伐木星空體驗券、蝴蝶酥兌換券、蔥油餅DIY體驗券、可愛動物體驗券、民宿住宿及合菜兌換券等，中獎帶著媽媽吃喝玩樂住遊三星。

洞穴造型的了了礁溪，母親住房折扣後可享半價優惠。 記者戴永華／攝影
洞穴造型的了了礁溪，母親住房折扣後可享半價優惠。 記者戴永華／攝影
宜蘭力麗威斯汀度假酒店迎接母親節，持6000元普發現金券就能入住且含早餐。圖／業者提供
宜蘭力麗威斯汀度假酒店迎接母親節，持6000元普發現金券就能入住且含早餐。圖／業者提供
三星鄉公所舉辦臉書粉絲頁抽獎，可以帶著母親免費吃喝玩 。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所舉辦臉書粉絲頁抽獎，可以帶著母親免費吃喝玩 。圖／三星鄉公所提供

母親節 江振誠 宜蘭 酒店

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