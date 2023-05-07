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花蓮縣府爭取1.4億元經費 改善13處自來水延管系統

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府與立法委員傅崐萁、鄭天財及自來水公司第九區管理處，向中央爭取1.45億元經費，規畫興建13處自來水延管系統，預計明年底完成。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與立法委員傅崐萁、鄭天財及自來水公司第九區管理處，向中央爭取1.45億元經費，規畫興建13處自來水延管系統，預計明年底完成。圖／花蓮縣政府提供

去年918地震造成花蓮縣南區簡易自來水系統損壞，在以最快速度搶修完成後，花蓮縣政府為徹底改善供水品質，與與立法委員傅崐萁、鄭天財及自來水公司第九區管理處，向中央爭取1.45億元經費，規畫興建13處自來水延管系統，花蓮有9處、台東4處，預計明年底完成。

縣府表示，花蓮自來水供水普及率在2010年有83％，2022年則提升至90％，大幅改善縣民近年的飲用水品質。縣內簡易自來水系統共68處，其中僅花蓮市、吉安鄉及新城鄉等地區為自來水供水區域，其餘10鄉鎮則是設置簡易自來水系統。

不過，花蓮常受到複合性災難如颱風、地震或大雨等，造成簡易自來水取水口及管線損壞，或產生淤泥、停水及水質混濁等問題，影響民生用水甚鉅。

縣府指出，汰換簡水系統改設置自來水系統為根本解決方案，與自來水公司第九區管理處向水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」自來水延管工程經費，多數申請案件因地處偏遠、地勢高，或與自來水公司系統稍有距離及經濟效益等，較難獲得經費。

「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」，獲行政院核定1億4510萬元經費，將在壽豐鄉水璉村、米棧村、豐濱鄉磯崎村、鳳林鎮林榮里、光復鄉大豐村、瑞穗鄉瑞祥村、玉里鎮源城里、北平社區、富里鄉東里村等9處，及台東縣4處，興建自來水延管系統，預計2024年底完成。

縣府表示，玉里鎮下德武、苓雅仔、織羅、馬泰林、洛河谷、觀音、高寮、卓樂及清水等9個部落簡易自來水系統將汰換建置，經費達4億2272萬元，經2位立委積極爭取已列入計畫，預計今年到明年完成前置作業，並納入第五期（2025年至2028年）辦理。

花蓮 地震 台東

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