基隆學校、路口46條綠色斑馬線會發亮 將擴大畫設範圍

基隆市政府推動「行人友善」政策，規畫增設「綠色斑馬線」的綠底行人穿越道，家長認為提升學生安全性，晚上還會發亮。市府交通處說，因添加玻璃砂晚間才會發亮，目前已在學校及重要的路口畫設46條，未來將爭取中央的預算，擴大畫設的範圍。

台灣被稱為「行人地獄」，近來警方嚴格取締汽機車不停讓過馬路行人。市府也積極建置行人友善空間，綠色斑馬線是行人優先行走空間，原來僅在基隆火車站南站周邊畫設，市長謝國樑推動路口「行人友善」政策，已在校園及重要路口設置綠色斑馬線，清楚示意行人行走有優先權。

家長對綠色斑馬線的看法，多認為標示比一般斑馬線明顯很多，車子行經時多會先停，學生走起來安全多了，且晚上會閃人發亮，很特別。

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，昨由交通處長王圳宏說明友善行人政策，王圳宏表示，綠色斑馬線的功能主要是增加斑馬線的能見度，可以讓駕駛人提早在路口前減速，並透露小秘密，因綠色斑馬線的顏料加入玻璃砂才會發亮，除了能增加斑馬線的防滑係數外，夜晚也可以透過反射增加亮度。

王圳宏說，目前已在學校及重要的路口劃設46條綠斑馬，畫設綠斑馬可以增加駕駛的辨識度，減少交通事故發生，但經費是一般斑馬線的三倍，未來會爭取中央的預算，擴大劃設的範圍。