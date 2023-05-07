海端布農族射耳祭 結合部落旅遊

台東縣海端鄉初來部落，昨辦年度布農族射耳祭暨傳統技能競賽，除各地族人返鄉，還有不少遊客、外國友人參加，原民會主委夷將拔路兒表示，結合各原民族歲時祭推動部落旅遊，可讓更多人正確認識原民祭儀、文化。

射耳祭是布農族最盛大祭典活動，各部落約在每年四、五月間舉辦，由頭目召集部落族人到祭場辦祭儀，過程有獵前槍祭、射耳儀式以及報戰功酒宴、八部合音表演，夷將拔路兒、台東縣議長吳秀華、議員張全馨嵐、海端鄉長胡金至等人昨都到場，穿著傳統服飾參加祭儀，與族人、遊客同歡共舞。

夷將拔路兒表示，有不少遊客過去都會參加原民族歲時祭活動，但多數人對祭儀認識不足，對各民族文化禁忌認識也不夠，原民會因此規畫，結合各族歲時祭推部落旅遊，讓遊客旅遊過程，正確認識各民族祭儀文化。

夷將拔路兒說，多數人對原民活動都是一知半解，例如布農族為何抓山豬？為什麼有射耳祭，要八部合音、報戰功？透過歲時祭旅遊、文化行銷可有正確認知，也避免像日前部分學生自以為開玩笑，卻已做出文化歧視行為。

夷將拔路兒指出，海端鄉布農族射耳祭，已是今年第7個原民歲時祭部落旅遊試辦計畫，今年辦完16場試辦活動後，原民會將整體規畫，推出全年度歲時祭旅遊。