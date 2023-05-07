基隆湖海路飆車擾民 擬設減速標線

基隆市外木山湖海路5公里多的海岸線，美麗中潛藏危機，因為筆直路段又多彎道，致車禍頻傳，尤其油庫外最近飆車再起，改裝排氣管震天價響，引發民眾抱怨投訴。議員建議，設減速路面標線，市府表示可以畫設，警方也會加強取締飆車。

外木山海岸為基隆市僅存最長的天然海岸，自外木山漁港至澳底通村全長5公里的海岸公路，假日遊客很多，平常也有很多運動民眾。

議員宋瑋莉接獲不少民眾反映，近日汽機車飆車再起，尤其外木山油庫外道路非常筆直，成為飆車族的喜愛，且排氣管都經過改裝，發出震耳欲聾的噪音，令附近住戶晚上難以安寧。

宋瑋莉建議，應該設測速照相器或區間測速，另要求每50公尺畫設減速標線，讓駕駛減速。另外湖海路土地公廟公廁前不久前有行人過馬路時被撞傷，建議設置斑馬線，讓民眾安全通行。

市府交通處長王圳宏表示，湖海路會整體來研議改善，設置減速慢行提醒標誌、路面減速標線都可以來做，至於斑馬線及時相設施會研議可行性。

交通隊副隊長吳誌權說，將加強取締。至於固定式或區測有設置條件，會評估。