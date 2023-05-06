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小抹香鯨擱淺苗栗出水沙灘 後送基隆八斗子搶救中
苗栗縣苑裡鎮出水沙灘，今天上午有1隻小抹香鯨擱淺，海巡署苑里安檢所、海保署苗中彰海洋保育站以及中華鯨豚協會救援團隊接獲通報，火速趕抵現場處置，經過救援團隊及志工全力搶救，今天下午將小抹香鯨送往基隆八斗子岸置中心，正由獸醫進行檢查及照護。
海保署表示，擱淺的小抹香鯨體長290公分，身形偏瘦，為雄性個體，動物體態、呼吸及心跳狀況尚可，由於動物體型過大，在搶救、運送及野放過程都增加困難，所幸在各單位及志工的通力合作之下，在今天下午3時許順利進入救援池，抵達時狀況尚穩定，後續將再由醫療救援團隊進行動物檢傷評估，如狀況良好，將盡快安排野放。
海保署說，小抹香鯨與侏儒抹香鯨算是體型最小的鯨魚之一，體長雖然只有2至3公尺，但型態與十幾公尺的抹香鯨相似，可以說是迷你版的抹香鯨。小抹香鯨分布於三大洋的溫帶至熱帶海域，常出沒於大陸棚至大陸陡坡的大洋區，侏儒抹香鯨較常出現近岸且溫暖的海域。小抹香鯨在全島均有擱淺紀錄，但海上目擊以宜花東與墾丁海域有零星紀錄，
海保署指出，民眾若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊能在最短時間內前往救援。
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