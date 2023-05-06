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喪夫仍堅守寄養媽媽職責 林香梅獲全國績優肯定

中央社／ 花蓮縣6日電

林香梅投入花蓮家扶寄養家庭18年，曾照顧過發展遲緩、過動症等9名寄養兒少，期間丈夫突然離世，寄養孩子主動照顧妹妹成為好助手，自立後仍不時關心，獲選全國績優寄養家庭。

今年60歲的林香梅曾是專業幼教老師，18年前與丈夫攜手加入寄養家庭行列，曾帶養過發展遲緩、過動症等寄養兒少。林香梅坦言，面對心靈受過傷的寄養兒少，夫妻倆依照不同需求用心陪伴及安撫，且重視孩子們的健康及飲食營養。

林香梅說，面對複雜多樣的寄養兒少樣態，透過花蓮家扶中心安排的課程精進學習，引導孩子發展正行為而不是否定，帶領孩子接納自身家庭，尊重多元文化，「期待自己像保溫瓶一樣溫暖自己，也溫暖需要幫助的人」。

5年前林香梅的丈夫突然離世，陷入人生低潮，當時住在家中的寄養少年主動照顧另一名寄養妹妹，幫忙分擔家事，讓她非常感動。

這名寄養少年已經自立，每年過年就會回到香梅媽媽家，與家人一起做臘肉，重溫「和寄養爸爸的回憶」。林香梅說，除了親生的一雙兒女，擔任寄養家庭過程多了好幾個彼此牽掛與互助的兒女。

林香梅媽媽對待孩子認真及努力，讓她獲選衛福部112年全國績優寄養家庭。花蓮家扶中心在縣內共有46戶寄養家庭，照顧51名縣政府寄養安置的兒童及少年，期待更多志同道合的朋友加入寄養家庭行列，一起打開家門，讓愛住進來。

寄養家庭 花蓮 丈夫

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