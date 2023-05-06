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基隆湖海路美麗藏危機 飆風起改裝車擾民擬設減速路面

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆湖海路美麗藏危機，飆風起改裝車擾民擬設減速路面。記者游明煌／攝影
基隆湖海路美麗藏危機，飆風起改裝車擾民擬設減速路面。記者游明煌／攝影

基隆市外木山湖海路5公里多的海岸線，美麗中潛藏危機，因為筆直路段又多彎道，導致車禍頻傳，尤其油庫外最近飆車再起，改裝排氣管震天價響引發民眾抱怨投訴。議員建議設減速路面標線，市府表示可以畫設，警方也說會加強取締飆車。

外木山海岸為基隆市僅存最長的天然海岸，自外木山漁港至澳底通村全長5公里的海岸公路，一側為開闊的海岸景觀，一側為高聳的單面懸崖，有美麗景色的海岸線，是基隆往金山萬里要道，逢假日遊客很多，平常也有很多運動民眾。

議員宋瑋莉近日接獲不少民眾反映，近日汽機車飆車再起，尤其外木山油庫外道路非常筆直，成為飆車族的喜愛，速度都非常快，實在太危險，而且排氣管都經過改裝，不只超速，發出震耳欲聾的噪音，令附近住戶晚上難以安寧。

宋瑋莉建議，應該設置測速照相器或區間測速，另要求每50公尺畫設減速標線，讓駕駛減速。另外湖海路土地公廟公厠前不久前有行人過馬路時被撞傷，建議設置斑馬線，讓民眾安全通行。

市府交通處長王圳宏表示，湖海路會整體來研議改善，設置減速慢行提醒標誌、路面減速標線都可以來做，至於斑馬線及時相設施會研議可行性。

交通隊副隊長吳誌權說，湖海路彎道多是車禍多主因，假日車潮、人潮較多，最主要還是駕駛人要減速慢行，對於飆車、超速將加強取締，平時以不定時移動式測速取締超速，維護用路人安全。至於固定式或區測有其設置條件，會詳細評估。

交通隊指出，依道路交通安全規則，行車速度依速限標誌或標線之規定，無速限標誌或標線者行車時速不得超過50公里。

基隆湖海路美麗藏危機，飆風起改裝車擾民擬設減速路面。記者游明煌／攝影
基隆湖海路美麗藏危機，飆風起改裝車擾民擬設減速路面。記者游明煌／攝影

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