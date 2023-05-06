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改善宜蘭淹水 陳建仁：蘇澳溪分洪工程預計116年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
工程示意圖，分洪隧道直徑10.2公尺，長2.4公里，連結蘇澳溪到內埤海岸。記者陳敬丰／攝影
工程示意圖，分洪隧道直徑10.2公尺，長2.4公里，連結蘇澳溪到內埤海岸。記者陳敬丰／攝影

宜蘭蘇澳溪分洪計畫」今年3月2日獲行政院核定全額補助54億元，是新內閣第一座公共工程，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、經濟部長王美花等人今天到蘇澳視察，陳建仁表示明年開始編列預算，預計工期4年，116年就可完工。

陳建仁表示，蘇澳三面環山，市區低窪，容易淹水，99年梅姬颱風就造成超過全宜蘭5300公頃淹水；為了改善淹水，以及防止泥沙讓蘇澳港淤積，行政院投入54.13億元全額補助，完工後降低市區淹水風險、減少蘇澳港淤積，分洪土砂也能補充內埤海岸逐漸流失的砂源。

陳建仁指出，蔡政府上任以來致力推動前瞻公共建設，106年起透過前瞻基礎建設計畫，在宜蘭治水投入超過46億元，包括補助茅仔寮、砂仔港二號抽水站以及建業排水改善工程，增加五結、礁溪、壯圍和宜蘭保護面積231公頃，營造安農溪、宜蘭河及蘇澳溪的親水面積，共同努力使人民生活更安全。

經濟部水利署說明，分洪工程分為分洪隧道、攔河堰、分洪堰、魚道與上游防砂壩。分洪隧道連結蘇澳溪到內埤海岸，直徑10.2公尺，長度約2.4公里，分洪量約為每秒690立方公尺；攔河堰和分洪堰採自然分洪，分洪堰水位達18.7公尺、攔河堰排洪量達每秒102立方公尺，就會開始分洪；防砂壩設置於上游白米溪、圳頭坑溪。

蘇澳鎮公所指出，99年梅姬颱風帶來暴雨，每小時雨量最高來到182毫米，累積1863毫米，蘇澳溪、阿里史溪暴漲，鎮內淹水面積92公頃，最深達3.3公尺；蘇澳溪分洪計畫預計將保護57公頃面積，3.9萬居民因此受惠，盼中央與地方通力合作，解決蘇澳水患。

蘇澳溪現況。99年梅姬颱風帶來豐沛雨量，曾讓蘇澳溪暴漲淹水。記者陳敬丰／攝影
蘇澳溪現況。99年梅姬颱風帶來豐沛雨量，曾讓蘇澳溪暴漲淹水。記者陳敬丰／攝影
分洪隧道與攔河堰示意圖。記者陳敬丰／攝影
分洪隧道與攔河堰示意圖。記者陳敬丰／攝影
蘇澳溪分洪工程是陳建仁上任後第一個核定的大型工程，中央全額補助54億元，預計116年完工。記者陳敬丰／攝影
蘇澳溪分洪工程是陳建仁上任後第一個核定的大型工程，中央全額補助54億元，預計116年完工。記者陳敬丰／攝影
行政院長陳建仁（前排右三）、副院長鄭文燦（前排右四）等今視察蘇澳溪分洪工程。記者陳敬丰／攝影
行政院長陳建仁（前排右三）、副院長鄭文燦（前排右四）等今視察蘇澳溪分洪工程。記者陳敬丰／攝影

蘇澳 梅姬颱風 宜蘭

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