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影／布農射耳祭結合部落旅遊 夷將：正確認識原民文化

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
布農族八部合音。記者卜敏正／攝影
布農族八部合音。記者卜敏正／攝影

台東縣海端鄉初來部落，今起辦理年度布農族射耳祭暨傳統技能競賽，除各地族人返鄉，還有不少遊客、外國朋友參加，原民會主委夷將拔路兒表示，結合各原民族歲時祭推動部落旅遊，可讓更多人正確認識原民祭儀、文化，避免出現開玩笑或歧視語言、作為。

射耳祭是布農族最盛大祭典活動，約在每年的四、五月間，由頭目召集部落族人到祭場舉行祭儀，祭儀過程有獵前槍祭、射耳儀式以及報戰功酒宴、八部合音表演，夷將拔路兒、台東縣議長吳秀華、海端鄉長胡金至等人都到場，穿著傳統服飾參加祭儀，還有不少遊客、外國友人一起唱歌跳舞。

原民會主委夷將拔路兒表示，過去就有不少遊客參加原住民族各種歲時祭活動，但多數遊客對祭儀認識不足，對於各民族文化禁忌認識也不夠，原民會因此規畫，結合各原民族歲時祭推動部落旅遊，讓更多遊客正確認識各民族歲時祭儀。

夷將拔路兒說，很多人對原住民活動都是一知半解，例如布農族為何抓山豬？為什麼有射耳祭，要8部合音、報戰功？都可以透過歲時祭旅遊、文化行銷，當外人有正確認知，也可避免像日前部分學生自以為開玩笑，卻已造成文化岐視的行為。

夷將拔路兒指出，海端鄉布農族射耳祭，已是今年第7個原民歲時祭部落旅遊試辦計畫，他日前參加高雄、花蓮等祭儀活動，發現不少遊客參加套裝旅遊行程、評價不錯，原民會今年辦完16場試辦活動後，將整體規畫，未來將推出全年度歲時祭旅遊。

布農族獵前槍祭。記者卜敏正／攝影
布農族獵前槍祭。記者卜敏正／攝影
台東縣議長吳秀華（右）、縣議員張全馨嵐（左），穿著傳統服飾參加布農族打耳祭。記者卜敏正／攝影
台東縣議長吳秀華（右）、縣議員張全馨嵐（左），穿著傳統服飾參加布農族打耳祭。記者卜敏正／攝影
布農族八部合音。記者卜敏正／攝影
布農族八部合音。記者卜敏正／攝影
夷將拔路兒接受海外YouTuber訪談，說明結合各原民族歲時祭推動部落旅遊。記者卜敏正／攝影
夷將拔路兒接受海外YouTuber訪談，說明結合各原民族歲時祭推動部落旅遊。記者卜敏正／攝影
不少遊客、外國友人到海端鄉參加射耳祭活動、唱歌跳舞。記者卜敏正／攝影
不少遊客、外國友人到海端鄉參加射耳祭活動、唱歌跳舞。記者卜敏正／攝影
部落頭目依傳統儀式，將刀交給海端鄉長胡金至（右）。記者卜敏正／攝影
部落頭目依傳統儀式，將刀交給海端鄉長胡金至（右）。記者卜敏正／攝影

布農族 射耳祭 台東

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