北市官方首次與蘇澳合作黑鮪直送 蔣萬安：政見兌現

台北漁產公司上午在台北魚市舉行「宜蘭台北新鮮直送」活動，首次由官方做平台，將黑鮪魚直送台北，台北市長蔣萬安曾在競選時承諾，將盛大且定期舉辦魚貨推廣活動，上午也以「宜蘭女婿」身分出席推銷產品。北市漁產公司董事長鄭世維表示，不只蘇澳，也會去各縣市漁會接洽，將更多產地的漁獲批貨到台北市，吸引更多承銷人參與交易。

宜蘭縣蘇澳鎮為台灣黑鮪魚主要產地，素有「北蘇澳、南東港」之稱，北市首次由官方舉辦黑鮪直送，由蘇澳送來一尾192公斤的黑鮪魚到台北魚市。鄭世維表示，宜蘭很多漁港，過去蘇澳來台北魚市拍賣量比較少，因這3年疫情，大多送去基隆，現在疫情解封，北市去爭取漁獲量。

另外，鄭世維表示，不只現貨，還希望有生鮮包裝的漁獲到台北，例如秋天宜蘭的鯖魚，可以引進門市，產銷一體，漁產公司會走出去，不只蘇澳，會至各縣市漁會接洽，讓民眾也有更多生鮮選擇。

蔣萬安說，很謝謝蘇澳區漁會還有漁產公司，讓蘇澳區最鮮美的黑鮪魚能直送到台北市魚市，讓所有台北市民都可以享受到，也幫助到蘇澳的漁民，去年他也在推銷黑鮪魚的活動宣布，未來有機會一定會擴大舉辦，讓最鮮美的黑鮪魚直送到台北市，謝謝鄭世維董事長全力促成，讓政見可以兌現，還可以用「宜蘭女婿」的身分來推銷，非常高興。

蔣萬安上午與漁業署長張致盛、宜蘭縣農業處長李新泰、蘇澳區漁會總幹事陳春生共同推銷魚產，現場展示從蘇澳新鮮直送來台北的黑鮪魚，由上引水產提供黑鮪魚生魚片、烤黑鮪魚骨試吃，以及黑鮪魚生魚片與黑鮪魚握壽司義賣，所得全數捐贈台灣展翅協會、兒童福利聯盟。

鄭世維表示，過去兩年受疫情影響，北市不少餐廳業績、漁民生計受到衝擊，蔣萬安競選時承諾，將更盛大且定期舉辦魚貨推廣活動，並建立快速優質的銷售管道，這次活動是一個開始，接下來批發市場將設置專線，擴增魚種多樣性、強化市場機能。