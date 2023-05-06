一紙日治時期畢業證書 蘇澳鎮公所尋覓主人

宜蘭蘇澳鎮公所最近整理資料庫，發現一紙泛黃的畢業證書，主人是日治時期台北州蘇澳公學校高等科畢業的林玉魁，公所推估林現年已98歲，仍希望物歸原主或入鎮史室典藏，昨發布尋人啟事，盼能找到本人或他的親屬。

畢業證書記載，林玉魁生於大正14年（民國14年）2月3日，昭和16年（民國30年）3月17日畢業於台北州蘇澳公學校高等科，時年16歲，由校長安樂正道頒發證書。

公所指出，當時能從公學校高等科畢業的台灣人不多，畢業後多擔任公職，遂透過中研院台灣史研究所的台灣總督府職員錄系統，查出同名同姓的林玉魁，昭和17年到19年在馬賽國民校擔任助教，從年分、地緣等關係推測，應為同1人。

公所表示，目前尚未找到林玉魁昭和19年後的資料；他畢業的蘇澳公學校是蘇澳國小的前身，公所詢問校內是否還留有相關資料，可惜101年梅姬颱風的水災，摧毀部分校史資料，已找不到林玉魁的紀錄。

公所表示，林玉魁可能在昭和19年或者戰後已經搬離蘇澳，這張畢業證書狀況良好，極具史料保存價值，希望聯繫到本人或親屬，物歸原主或者由鎮史室收藏；單靠公家機關查詢能力有限，便透過臉書，號召網友的力量一起尋人，說不定就有當年林玉魁教授過的學生。