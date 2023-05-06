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原貌修復 花蓮鐵路醫院 月底將完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮鐵路醫院被登錄歷史建物，台鐵斥資6000多萬元修復，月底將完工。記者王燕華／攝影
花蓮鐵路醫院被登錄歷史建物，台鐵斥資6000多萬元修復，月底將完工。記者王燕華／攝影

位於東大門夜市旁的「花蓮鐵路醫院」為歷史建物，所有權人台鐵局3年前啟動工程，斥資6000多萬元原貌修復，月底將完工。立委傅崐萁昨邀台鐵局等單位會勘，台鐵允諾維持低廉租金，並與縣府一起處理淹水，共同推動當地蓬勃發展。

鐵路醫院原稱「鐵道職員共濟組合醫療部花蓮港診療所」，1940年遷移至花蓮市廣東街，改稱「花蓮港鐵道醫院」，建物呈工字型，前棟各科門診，後棟為病房，1983年因醫療資金入不敷出歇業，閒置多年，在縣府協助下，2003年由花蓮手工藝協會承租部分做石藝大街。

鐵路醫院見證東部鐵道開發史，且建物正面保存狀況不錯，縣府文化資產審議會評估具有一定歷史文化價值，2009年登錄歷史建築。

前年1月，修復工程人員切割鋼架時不慎引發火勢，後棟建物全被燒毀，工程受延誤，在團隊加緊趕工下，主體結構近日完成，除保留下方牆面，上方木構造因被白蟻蛀蝕拆除，原鐵皮屋頂也更換成日本瓦。

傅崐萁邀台鐵局主祕陳裕謀與縣府文化局、觀光處及縣議員吳東昇、徐子芳、韓林梅會勘討論，傅感謝台鐵局用心保存鐵路醫院，未來盼與石藝大街結合，成地方重要文化與觀光資產。

陳裕謀允諾維持以往低廉租金，而下大雨就淹水的老問題，內部排水台鐵會處理，外部接管需要縣府大力協助，他期盼石藝大街商家重視環境整理，未來結合鄰近東大門，成火紅打卡景點。

座談會做成8點結論，要求月底完工、排水需整體規畫施作，另須維持最低租金不調漲、重設入口意象、保留原土地公廟等，傅崐萁允諾協助向文化部、原民會爭取原住民舞蹈等表演經費。

台鐵 花蓮 傅崐萁

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