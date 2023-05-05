藝人于子育為門諾早療勸募 回想小時候做事總比別人慢

花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫興建健康管理中心，一、二樓設置兒童復健與早療中心，幫助發育較遲緩的孩子及早接受治療，工程資金還有上億元缺口，藝人于子育為公益代言，今天到門諾分享，小時候什麼事都比別人慢，當時若能有專業幫助，可能現在不一樣，呼籲外界支持，捐款幫助「慢飛天使」。

門諾現場發表「遲到的母親節禮物」短片，8個月大的阿俊出生患有軟喉症，無法翻身、坐起來，媽媽等不到孩子伸手討抱；小傑唇腭裂且認知發展落後，儘管已3歲，媽媽到現在還等不到孩子畫的卡片，讓于子育感嘆「等一個母親節禮物，竟然這麼難」。

門諾醫院表示，早療團隊提供職能、物理、語言及心理等職類治療，一年平均收案約400人，治療近2萬人次，0到6歲是黃金治療期，每天都在搶時間，卻缺乏足夠空間和設備。

去年啟動計畫，在花蓮市民權路興建健康管理中心，規畫地下2層、地上5層建物，完工將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施，預計籌募2億元，已募得7300多萬元。

「不放棄的醫願」公益大使于子育今天到院分享，小時候個性內向、缺乏自信，做事總比別人慢，父親幫她取「小妞妞」綽號鼓勵她，還好她歌詞記得特別牢，在音樂、戲劇中獲得成就感。但回想兒時，可能有「閱讀障礙」發展遲緩，若能有專業團隊幫助，可能不一樣，因此她看到門諾早療、輔具義肢以及吞嚥團隊同仁對患者的用心與呵護，特別有感，她還現場清唱「媽媽的話」，現場氣氛相當溫馨。