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藝人于子育為門諾早療勸募 回想小時候做事總比別人慢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
知名藝人于子育今天到花蓮門諾醫院擔任公益大使，呼籲外界支持門諾「不放棄的醫願」助建計畫。記者王燕華／攝影
知名藝人于子育今天到花蓮門諾醫院擔任公益大使，呼籲外界支持門諾「不放棄的醫願」助建計畫。記者王燕華／攝影

花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫興建健康管理中心，一、二樓設置兒童復健與早療中心，幫助發育較遲緩的孩子及早接受治療，工程資金還有上億元缺口，藝人于子育為公益代言，今天到門諾分享，小時候什麼事都比別人慢，當時若能有專業幫助，可能現在不一樣，呼籲外界支持，捐款幫助「慢飛天使」。

門諾現場發表「遲到的母親節禮物」短片，8個月大的阿俊出生患有軟喉症，無法翻身、坐起來，媽媽等不到孩子伸手討抱；小傑唇腭裂且認知發展落後，儘管已3歲，媽媽到現在還等不到孩子畫的卡片，讓于子育感嘆「等一個母親節禮物，竟然這麼難」。

門諾醫院表示，早療團隊提供職能、物理、語言及心理等職類治療，一年平均收案約400人，治療近2萬人次，0到6歲是黃金治療期，每天都在搶時間，卻缺乏足夠空間和設備。

去年啟動計畫，在花蓮市民權路興建健康管理中心，規畫地下2層、地上5層建物，完工將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施，預計籌募2億元，已募得7300多萬元。

「不放棄的醫願」公益大使于子育今天到院分享，小時候個性內向、缺乏自信，做事總比別人慢，父親幫她取「小妞妞」綽號鼓勵她，還好她歌詞記得特別牢，在音樂、戲劇中獲得成就感。但回想兒時，可能有「閱讀障礙」發展遲緩，若能有專業團隊幫助，可能不一樣，因此她看到門諾早療、輔具義肢以及吞嚥團隊同仁對患者的用心與呵護，特別有感，她還現場清唱「媽媽的話」，現場氣氛相當溫馨。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，健康管理中心工程進度25%，募款進度約37％；大樓結合政府ESG政策，與研華科技合作，透過AI進行環境、空調、進出等智能管理，並爭取「WELL健康建築」認證，達到智能、健康、永續的目標，希望各界踴躍響應，早日完工。

花蓮門諾醫院興建健康管理中心，一、二樓將做為兒童復健及早療中心，工程須自籌2億元，目前募得7300萬元。記者王燕華／攝影
花蓮門諾醫院興建健康管理中心，一、二樓將做為兒童復健及早療中心，工程須自籌2億元，目前募得7300萬元。記者王燕華／攝影
門諾早療團隊搶在黃金時間治療病患，每年收案約400人次。圖／門諾醫院提供
門諾早療團隊搶在黃金時間治療病患，每年收案約400人次。圖／門諾醫院提供
知名藝人于子育今天到花蓮門諾醫院擔任「不放棄的醫願」公益大使，分享小時候成長的心路歷程。記者王燕華／攝影
知名藝人于子育今天到花蓮門諾醫院擔任「不放棄的醫願」公益大使，分享小時候成長的心路歷程。記者王燕華／攝影
知名藝人于子育（左）為公益代言，今天到花蓮門諾醫院擔任「不放棄的醫願」公益大使，與門諾會醫療財團法人總執行長張文信相見歡。記者王燕華／攝影
知名藝人于子育（左）為公益代言，今天到花蓮門諾醫院擔任「不放棄的醫願」公益大使，與門諾會醫療財團法人總執行長張文信相見歡。記者王燕華／攝影

團隊 健康管理

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