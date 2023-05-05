于子育化身公益代言人 為門諾慢飛天使募款

門諾醫院「不放棄的醫願」健康管理大樓助建計畫，包含設置兒童復健與早療中心，藝人于子育化身公益代言人，呼籲社會關注東部慢飛天使的需求。目前籌募缺口約新台幣1.2億元。

于子育今天出席門諾醫院「不放棄的醫願」記者會致詞表示，因學什麼都慢，小時候綽號叫「小妞妞」，唯獨記歌詞很在行，幸好在充滿愛與鼓勵的環境成長，也從音樂及戲劇獲得成就感，有時回想，若小時候就能有專業的協助，現在可能不一樣。

于子育說，得知門諾醫院興建中的健康管理大樓，專門設置「兒童復健與早療中心」，2月到訪門諾醫院，看到早療、輔具義肢以及吞嚥團隊的用心與呵護讓她很感動。

她說，當每個人都想著要跟別人不一樣，慢飛天使的父母，卻期待孩子們「與別人一樣」，一樣能走路、能說話，因此希望能透過自己的力量，讓需要幫助的孩子提早獲得專業的協助。

門諾醫院興建地下2層、地上5層的健康管理大樓，預計籌募2億元，門諾會醫療總執行長張文信說，目前工程進度已完成25%，募款進度約達37%，已募得7300多萬元，呼籲各界踴躍響應「不放棄的醫願」助建計畫，幫助慢飛天使、肢障者以及吞嚥困難的患者獲得更妥適照護。

門諾醫院早療團隊指出，早療團隊每年提供職能、物理、語言及心理等職類的治療將近2萬人次，一年的平均收案人數約400人，0至6歲為黃金治療期，醫療團隊每天都在搶時間治療，卻缺乏足夠的空間和設備，期盼社會各界能夠給予更多的支持。