影／基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲 打標籤追蹤生態

為豐富近海海洋生態資源，基隆市政府、基隆區漁會及海洋大學等，今天到基隆嶼放流6萬尾黃錫鯛及4萬尾嘉鱲。特別的是，今天有5千尾配合標籤標示，以利後續海大團隊進行生態調查、追蹤評估。

今天有海大附中、二信中學、深澳國小、中山高中、東南科大、靈鷲山佛教教團、基隆區漁會志工團等機關團體共同參與，近350人共同搭乘10艘基隆市籍娛樂漁船共同出海，到基隆嶼鄰近海域進行放流。

基隆市政府產發處長林鼎超表示，基隆市府與基隆區漁會長期合作，辦理魚苗放流、海洋保育及籌組環保艦隊的工作，也長期與宗教團體合作，結合產官學的力量，一起為環境共好努力。另外，今年會針對潮境保育區進行人流的總量管制措施，因為潮境保育區是一個屬於完全保育的保護區，訂定總量管制能永續經營。