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影／基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲 打標籤追蹤生態

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供

為豐富近海海洋生態資源，基隆市政府、基隆區漁會及海洋大學等，今天到基隆嶼放流6萬尾黃錫鯛及4萬尾嘉鱲。特別的是，今天有5千尾配合標籤標示，以利後續海大團隊進行生態調查、追蹤評估。

今天有海大附中、二信中學、深澳國小、中山高中、東南科大、靈鷲山佛教教團、基隆區漁會志工團等機關團體共同參與，近350人共同搭乘10艘基隆市籍娛樂漁船共同出海，到基隆嶼鄰近海域進行放流。

基隆市政府產發處長林鼎超表示，基隆市府與基隆區漁會長期合作，辦理魚苗放流、海洋保育及籌組環保艦隊的工作，也長期與宗教團體合作，結合產官學的力量，一起為環境共好努力。另外，今年會針對潮境保育區進行人流的總量管制措施，因為潮境保育區是一個屬於完全保育的保護區，訂定總量管制能永續經營。

為避免盲目放流造成生態負擔，今天漁會與海洋大學廖正信教授團隊合作，審慎評估挑選來源健康無害的黃錫鯛及嘉鱲魚種。另外，為追蹤魚苗放流後續的效益評估，此次配合標籤標示及放流後水下觀察以利後續海大團隊進行生態調查、追蹤及效益分析評估。呼籲未來釣客或漁民釣獲有標識的魚體時，能回報基隆區漁會，以利統計和分析。

基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供
基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲，打標籤追蹤生態。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 海大 團隊

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