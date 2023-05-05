學校營養午餐麵包出現活蟲！ 基隆市府要求處分供應商

基隆某高中營養午餐的點心麵包，遭學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，市府啟動食安機制，追溯源頭，食品供應廠商在新北市，已移請新北市衛生局處理，該項產品在衛生單位複查合格前，不得再供應給學校。

學校營養午餐的食材安全，關乎學童身體健康，近期基隆市營養午餐食材供應廠商已發生3次狀況，市府發言人余治明、教育處長劉美蘭今天說明。

余治明指出，2月14日合約供應商某蔬果行，被市府發現疑似有發生番茄食材日期「標籤不實」，但廠商聲稱是「標籤誤植」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材，追查後確認過期肉品未進入校園給學生食用。

昨又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，市府追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

余治明表示，該蔬果行已連續發生3起爭議，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30。這幾起連續事件，凸顯目前的累計記點懲處，缺乏嚴格的約束能力，市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

劉美蘭說，112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，增列「如有標章多次誤植等情形」，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理。