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學校營養午餐麵包出現活蟲！ 基隆市府要求處分供應商
基隆某高中營養午餐的點心麵包，遭學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，市府啟動食安機制，追溯源頭，食品供應廠商在新北市，已移請新北市衛生局處理，該項產品在衛生單位複查合格前，不得再供應給學校。
學校營養午餐的食材安全，關乎學童身體健康，近期基隆市營養午餐食材供應廠商已發生3次狀況，市府發言人余治明、教育處長劉美蘭今天說明。
余治明指出，2月14日合約供應商某蔬果行，被市府發現疑似有發生番茄食材日期「標籤不實」，但廠商聲稱是「標籤誤植」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材，追查後確認過期肉品未進入校園給學生食用。
昨又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，市府追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。
余治明表示，該蔬果行已連續發生3起爭議，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30。這幾起連續事件，凸顯目前的累計記點懲處，缺乏嚴格的約束能力，市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。
劉美蘭說，112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，增列「如有標章多次誤植等情形」，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理。
衛生局食品藥物管理科長王翠雯說，雞肉過期部分會依食安法裁處合約供應商6萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰6萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置後，基隆考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。
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