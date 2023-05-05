快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校營養午餐麵包出現活蟲！ 基隆市府要求處分供應商

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供
基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供

基隆某高中營養午餐的點心麵包，遭學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，市府啟動食安機制，追溯源頭，食品供應廠商在新北市，已移請新北市衛生局處理，該項產品在衛生單位複查合格前，不得再供應給學校。

學校營養午餐的食材安全，關乎學童身體健康，近期基隆市營養午餐食材供應廠商已發生3次狀況，市府發言人余治明、教育處長劉美蘭今天說明。

余治明指出，2月14日合約供應商某蔬果行，被市府發現疑似有發生番茄食材日期「標籤不實」，但廠商聲稱是「標籤誤植」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材，追查後確認過期肉品未進入校園給學生食用。

昨又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，市府追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

余治明表示，該蔬果行已連續發生3起爭議，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30。這幾起連續事件，凸顯目前的累計記點懲處，缺乏嚴格的約束能力，市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。 

劉美蘭說，112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，增列「如有標章多次誤植等情形」，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯說，雞肉過期部分會依食安法裁處合約供應商6萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰6萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置後，基隆考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。

基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供
基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供
基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供
基隆某高中營養午餐麵包有活蟲超噁，市府啟動食安。圖／基隆市政府提供

衛生局 營養午餐

延伸閱讀

享得道森林系餐廳「沐青」 登場中部唯一下午茶麵包放題

8年僅3校與營養午餐業者解約 北市府承諾檢討退場機制

基隆2所私立國中17日入學登記 北北基學區皆可不得拒絕

基隆低年級教室全數安裝觸控大屏 互動教學更方便

相關新聞

學校營養午餐麵包出現活蟲！ 基隆市府要求處分供應商

基隆某高中營養午餐的點心麵包，遭學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，市府啟動食安機制，追溯源頭，食品供應廠商...

台鐵斥資6千萬修復 花蓮鐵路醫院將完工

位於東大門夜市旁的「花蓮鐵路醫院」為歷史建物，所有權人台鐵局3年前啟動工程，斥資6000多萬元原貌修復，月底將完工。立委...

影／基隆嶼放流10萬尾黃錫鯛、嘉鱲 打標籤追蹤生態

為豐富近海海洋生態資源，基隆市政府、基隆區漁會及海洋大學等，今天到基隆嶼放流6萬尾黃錫鯛及4萬尾嘉鱲。特別的是，今天有5...

蛋價回穩基隆某早餐店降價 業者：薄利多銷回饋

蛋價回穩，基隆市某早餐店將加蛋商品調降新台幣5元恢復先前價格，有市民說真是佛心店家。業者指出，自己也是一路辛苦過來很能理...

宜蘭冬山鄉水火同源奇景 公所盼推動觀光活絡老化聚落

宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等；除硬體部分，...

影／基隆港最大郵輪地中海榮耀號離港 民眾搶拍迷人夜景

基隆港歷年來最大噸位17.2萬噸的郵輪「MSC地中海榮耀號」，昨天上午進港後，晚間7時30分離岸駛出基隆港，船上燈光閃耀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦