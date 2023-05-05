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82年前畢業證書 蘇澳公所尋林玉魁盼物歸原主

中央社／ 宜蘭5日電

蘇澳鎮公所近日發現一張已有82年歷史的畢業證書，清楚記載畢業生為「林玉魁」，公所嘗試從各種管道尋找證書主人但資訊仍有限，公所發出協尋盼各界提供線索，讓證書物歸原主。

宜蘭縣蘇澳鎮公所人事室近日整理舊人事資料時，意外發現一張距今82年的畢業證書，略有泛黃的畢業證書上顯示，這名畢業生為「林玉魁」，出生於大正14年2月3日（1925年），昭和16年（1941年）畢業於蘇澳公學校（現今蘇澳國小），推算畢業時16歲。

蘇澳鎮長李明哲今天表示，林玉魁若在世，今年已高齡98歲，公所每年都會核發重陽禮金，但從人事及社福單位查找資料，都沒有相關紀錄。蘇澳郡役所（現今蘇澳鎮公所）若有林玉魁的畢業證書，極可能是林玉魁當年繳交至公家機關的求職備查文件，因此合理猜測林玉魁應曾擔任公職人員。

李明哲說，公所人員上中央研究院台灣史研究所「台灣總督府職員錄系統」網站查找，發現這張畢業證書主人畢業的隔年，也就是昭和17年（1942年），確實有一名「林玉魁」至台北州馬賽國民學校（現今馬賽國小）擔任助教，因年分和地緣等資料符合，研判可能是同一人。

李明哲表示，目前蘇澳公學校校史室查無這名校友紀錄，而馬賽國小尚未回覆，是否為同一人尚待確認，歡迎各界提供公所線索，讓這份珍貴資料得以物歸原主。

蘇澳 李明哲

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