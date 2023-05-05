花蓮推動一鄉鎮一親子館 壽豐館斥資7千萬將辦規畫設計

花蓮縣政府計畫斥資7000多萬元興建壽豐鄉親子館，將進入設計規畫階段，預計後年完成。社會處長陳加富表示，全縣13鄉鎮市已有6處啟用，其他鄉鎮親子館也接近開幕或正規畫中，朝「一鄉鎮一親子館」方向持續努力。

花蓮縣議員林品仰今天質詢時關切壽豐鄉親子館規畫進度，請縣府在規畫時納入地方意見，空間規畫也要納入讓老中青可以一起使用。

陳加富表示，壽豐親子館預定地位於壽豐鄉公所與戶務事務所中間，基地面積為423.5坪，目前土地取得接近完成，社會處已將全案移轉給建設處公共工程科代辦，正尋找建築師，確認後就進入規畫設計階段，預計後年3月完工。

工程費用7800多萬元，其中衛福部社會及家庭署以前瞻預算補助3200萬元，其餘4000多萬由縣府自籌，未來啟用後，一樓規畫為親子館，可做多元用途，提供婦女、老人團體等使用，2樓是托嬰中心，最多收托32人，初期則以24人為目標，收托時以弱勢為優先。