花蓮推動一鄉鎮一親子館 壽豐館斥資7千萬將辦規畫設計
花蓮縣政府計畫斥資7000多萬元興建壽豐鄉親子館，將進入設計規畫階段，預計後年完成。社會處長陳加富表示，全縣13鄉鎮市已有6處啟用，其他鄉鎮親子館也接近開幕或正規畫中，朝「一鄉鎮一親子館」方向持續努力。
花蓮縣議員林品仰今天質詢時關切壽豐鄉親子館規畫進度，請縣府在規畫時納入地方意見，空間規畫也要納入讓老中青可以一起使用。
陳加富表示，壽豐親子館預定地位於壽豐鄉公所與戶務事務所中間，基地面積為423.5坪，目前土地取得接近完成，社會處已將全案移轉給建設處公共工程科代辦，正尋找建築師，確認後就進入規畫設計階段，預計後年3月完工。
工程費用7800多萬元，其中衛福部社會及家庭署以前瞻預算補助3200萬元，其餘4000多萬由縣府自籌，未來啟用後，一樓規畫為親子館，可做多元用途，提供婦女、老人團體等使用，2樓是托嬰中心，最多收托32人，初期則以24人為目標，收托時以弱勢為優先。
陳加富說，縣長徐榛蔚的政策目標是一鄉鎮一親子館，花蓮縣南北狹長幅員遼闊，就近性、便利性十分重要，還要考量預算、承辦團隊、地點等，因此形式和規模不太一樣。目前已啟用新秀、花蓮市、吉安、鳳林、玉里、豐濱6座親子館，光復鄉、富里鄉也接近完成，萬榮、卓溪、壽豐地點都找好了，會持續朝目標努力。
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