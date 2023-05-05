宜蘭冬山鄉水火同源奇景 公所盼推動觀光活絡老化聚落
宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等；除硬體部分，冬山鄉公所也正研議將冬山街老屋活化計畫擴大到武淵聚落，補助創業的年輕人每月5000元，盼連結傳藝園區、舊河港、生態綠洲等景點，活絡地方觀光。
武淵水火同源的成因是地下水層中微生物分解有機物，形成甲烷，即天然氣主要成分，在地下受壓力溶於水，地下水湧出地表後壓力驟減，甲烷氣體變成氣泡上飄，點燃後形成火中有水、水中有火的景象。台灣中油股份有限公司民國63年探勘，粗估含水溶氣範圍約50平方公里，儲量難以估計。
當地居民用鐵桶蒐集天然氣，用以做飯、燒水，住戶表示，從小學開始就是如此，至今數十年，火力雖然不像瓦斯桶那麼強，足夠日常使用；中油指出，武淵水火同源不含硫化氫等有毒氣體，也沒有氣爆危險，可以安心使用，惟不確定儲量，無法大量開發，但供住民和觀光使用沒有問題。
宜蘭縣府107年在當地國道5號高架橋下開闢遊憩區，交給冬山鄉公所管理；公所去年申請第二期工程計畫，農委會水土保持局補助1350萬元，公所自籌450萬元，占地1萬2000平方公尺，預計工期210個工作天，完工後將可與一期園區相互串聯。
行政院公共工程委員會主委吳澤成是推動水火同源遊憩區的重要推手，今天來到現場視察工程進度，與附近居民使用天然氣的狀況。吳澤成之前也促成國發會核准冬山鄉地方創生計畫約7000萬元，希望繼續推動地方觀光建設，吸引年輕人返鄉，後續也會緊盯各項進度。
冬山鄉長林峻輔表示，武淵聚落人口流失狀況嚴峻，留下來的多是長者，公所正研議將冬山鄉市區的老屋活化計畫移植到武淵，年輕人到此租屋創業，每月可獲補助5000元，最長補助2年；前鄉長、縣議員謝燦輝指出，土地重畫是開發本地的重要條件，但當地出土史前遺址，土地重畫案因此喊停，公所仍需與地方溝通協商。
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