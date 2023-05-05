快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

宜蘭冬山鄉水火同源奇景 公所盼推動觀光活絡老化聚落

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
當地居民用鐵桶蒐集天然氣，用以做飯、燒水。記者陳敬丰／攝影
當地居民用鐵桶蒐集天然氣，用以做飯、燒水。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等；除硬體部分，冬山鄉公所也正研議將冬山街老屋活化計畫擴大到武淵聚落，補助創業的年輕人每月5000元，盼連結傳藝園區、舊河港、生態綠洲等景點，活絡地方觀光。

武淵水火同源的成因是地下水層中微生物分解有機物，形成甲烷，即天然氣主要成分，在地下受壓力溶於水，地下水湧出地表後壓力驟減，甲烷氣體變成氣泡上飄，點燃後形成火中有水、水中有火的景象。台灣中油股份有限公司民國63年探勘，粗估含水溶氣範圍約50平方公里，儲量難以估計。

當地居民用鐵桶蒐集天然氣，用以做飯、燒水，住戶表示，從小學開始就是如此，至今數十年，火力雖然不像瓦斯桶那麼強，足夠日常使用；中油指出，武淵水火同源不含硫化氫等有毒氣體，也沒有氣爆危險，可以安心使用，惟不確定儲量，無法大量開發，但供住民和觀光使用沒有問題。

宜蘭縣府107年在當地國道5號高架橋下開闢遊憩區，交給冬山鄉公所管理；公所去年申請第二期工程計畫，農委會水土保持局補助1350萬元，公所自籌450萬元，占地1萬2000平方公尺，預計工期210個工作天，完工後將可與一期園區相互串聯。

行政院公共工程委員會主委吳澤成是推動水火同源遊憩區的重要推手，今天來到現場視察工程進度，與附近居民使用天然氣的狀況。吳澤成之前也促成國發會核准冬山鄉地方創生計畫約7000萬元，希望繼續推動地方觀光建設，吸引年輕人返鄉，後續也會緊盯各項進度。

冬山鄉長林峻輔表示，武淵聚落人口流失狀況嚴峻，留下來的多是長者，公所正研議將冬山鄉市區的老屋活化計畫移植到武淵，年輕人到此租屋創業，每月可獲補助5000元，最長補助2年；前鄉長、縣議員謝燦輝指出，土地重畫是開發本地的重要條件，但當地出土史前遺址，土地重畫案因此喊停，公所仍需與地方溝通協商。

吳澤成（左）是推動水火同源遊憩區的重要推手，希望繼續推動地方觀光建設，吸引年輕人返鄉。記者陳敬丰／攝影
吳澤成（左）是推動水火同源遊憩區的重要推手，希望繼續推動地方觀光建設，吸引年輕人返鄉。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉長林峻輔表示，公所正研議將冬山鄉市區的老屋活化計畫移植到武淵。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉長林峻輔表示，公所正研議將冬山鄉市區的老屋活化計畫移植到武淵。記者陳敬丰／攝影
今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等。記者陳敬丰／攝影
今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，地下水湧出地表形成火中有水、水中有火的景象。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，地下水湧出地表形成火中有水、水中有火的景象。記者陳敬丰／攝影
住戶表示，使用地下水天然氣數十年，火力雖然不像瓦斯桶那麼強，足夠日常使用。記者陳敬丰／攝影
住戶表示，使用地下水天然氣數十年，火力雖然不像瓦斯桶那麼強，足夠日常使用。記者陳敬丰／攝影

老屋 地下水 鄉長

延伸閱讀

門牌、行政區、地籍遭爆分屬3鄉鎮 宜蘭20多年老餐廳：沒遇到太多麻煩

注意停天然氣！新竹市3709戶今晚將緊急停氣4小時

全中運／宜蘭選手奪24金19銀14銅 非六都全國第一

宜蘭色男性侵按摩師不戴套 反成法官判決重要依據

相關新聞

影／基隆港最大郵輪地中海榮耀號離港 民眾搶拍迷人夜景

基隆港歷年來最大噸位17.2萬噸的郵輪「MSC地中海榮耀號」，昨天上午進港後，晚間7時30分離岸駛出基隆港，船上燈光閃耀...

宜蘭冬山鄉水火同源奇景 公所盼推動觀光活絡老化聚落

宜蘭冬山鄉武淵的水火同源是當地知名景點，今年3月開始第二期工程，開闢後方閒置土地增設攀爬網、溜滑梯與地景等；除硬體部分，...

宜蘭建大溪龜山島之廳 外觀岩石狀

宜蘭縣政府去年獲交通部觀光局核定蘭陽五漁村計畫，其中一部分是「大溪龜山島之廳旅遊服務中心及梗枋文創市集」，縣府辦開工記者...

台鐵玉里6棟文資燒毀 縣府建議防塌

花蓮玉里火車站南側鐵道宿舍群，已被登錄「聚落建築群」列文化資產，上月底一把無情火，燒毀其中6棟木造建物。議員批，縣府每季...

台東設第2處空品維護區 9月起實施取締

台東縣繼去年7月在鹿野高台設置首座空氣品質維護區後，今年在台東大學台東校區與轉運站設置第2處，將於9月1日起實施取締，排...

基隆史上最大 地中海榮耀號入港

「MSC地中海榮耀號」郵輪昨上午6點駛進基隆港，總噸達17.2萬噸，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，基隆港務分公司出動拖船，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦