影／基隆港最大郵輪地中海榮耀號離港 民眾搶拍迷人夜景

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基隆港歷年來最大噸位17.2萬噸的郵輪「MSC地中海榮耀號」，昨天上午進港後，晚間7時30分離岸駛出基隆港，船上燈光閃耀，配合港邊五光十色夜景，吸引大批民眾和攝影愛好者搶拍，船上播放的音樂響徹整個基隆港，不少人揮手道別。

「再會了，基隆港史上最大郵輪」、「要再來喔」、「我也要搭郵輪去玩了」、「基隆港的夜色，配上晚上開出去的郵輪美翻了」，基隆港海洋廣場、中正公園及東西岸兩側高點昨晚擠滿民眾搶拍出港美景，見證這艘疫後難得一見的超大郵輪。

攝影愛好者謝志煌說，昨晚郵輪在響徹港灣的歡樂樂聲中，緩緩駛離基隆港，追拍的人不少。7點半離岸出港時，船上播放的音響徹整個基隆港。

「地中海榮耀號」昨天首航搭載4655多名旅客到訪，締造單航次郵輪旅客人數最多佳績，旅客99%來自日本，其中團客約有1600人，搭乘50多輛遊覽車至台北101、龍山寺及九份等著名景點，其他3000名自由行旅客，基隆港務分公司與基隆市政府合作安排引導旅客前往基隆市熱門景點。

基隆廟口夜市攤商表示，昨天有不少郵輪客來享受美食，疫後難得有這麼多郵輪客，希望郵輪多來一些航次，促進地方觀光。