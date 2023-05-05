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長青苔堆水管沒人走又占空間 基隆德和國小陸橋13日拆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影

基隆市中山區德和國小前人行陸橋，使用率極低，長滿青苔還堆積水管、鐵架，甚至被丟酒瓶、檳榔渣及樹葉等垃圾，市府評估占據人行道空間導致市民以及學童行走在車道上，相當危險，13日凌晨封路拆除，請民眾提早改道因應。

德和國小位在文化路、文明路口，三叉路口長期以來設有人行陸橋，以往是學生進出學校的通道，但近年來學生多利用畫設的行人穿越道通行，鮮少使用陸橋。

居民指出，人行陸橋久未使用，上方遮雨棚和地面、欄干、水泥到處長滿青苔，階梯上護條生鏽嚴重，階梯上堆滿樹葉、菸蒂、檳榔渣、水管、鐵條、泥沙等，連酒瓶都有，更讓學生視為畏途，沒人敢走，女學生尤其害怕有不明人士聚集或抽菸，成為環境衛生及治安死角。

市府工務處長陳耀川說，德和國小前人行陸橋，因使用率極低，且占據人行道空間，導致市民以及學童行走在車道上，相當危險，為維護路口行人安全決定拆除。

工務處表示，此人行陸橋建於民國84年，因橋梁位於文化路及文明路口，樓梯及橋柱設置位置，影響部分行車視線，另樓梯座落於人行道上，影響行人通行。

橋梁兩端樓梯及雨棚8日開始進場進行結構分離作業，不影響通行。13日凌晨零時至5時進行跨文化路段之大梁吊除作業，將會封閉德安路、復興路口及文化路、文明路口。此路段住戶則會由交管人員開放進出，請民眾配合交管人員指揮，提早改道因應。

基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影
基隆德和國小旁路口人行陸橋，長青苔、堆水管、樹葉等，沒人敢走又占空間將拆除。記者游明煌／攝影

人行道 車道

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