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基隆史上最大 地中海榮耀號入港

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，昨上午6點進港 。圖／洪敦智提供
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，昨上午6點進港 。圖／洪敦智提供

「MSC地中海榮耀號」郵輪昨上午6點駛進基隆港，總噸達17.2萬噸，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，基隆港務分公司出動拖船，以噴水禮迎接首航基隆，榮耀號明年1到3月將以基隆、日本沖繩「雙母港」模式營運12航次，港方還將引進飛航郵輪（Fly-Cruise），讓基隆港的郵輪產業更多樣化。

榮耀號停靠西岸碼頭，載來約4600名旅客、1000多名船員，團客多搭遊覽車前往雙北景點，部分散客在基隆遊玩，也有人待在郵輪上，港務分公司總經理高傳凱和榮耀號船長Lauro Maresca交換銘牌，期盼共創台灣郵輪市場新契機，昨晚離港。

高傳凱表示，榮耀號明年雙母港航程對基隆港是全新的郵輪作業型態，基隆港將朝多元發展，母港、掛靠港作業，今年已經恢復到疫情前的水準，目前也跟幾個業者洽談，希望能夠引進Fly-Cruise高端行程，引進更多外國旅客，不僅來到台灣搭郵輪，而且能在台灣停留一到兩天，去享受和體驗台灣的文化。

國內有6家旅行社組成榮耀號銷售聯盟，東南旅行社副董事長李樹軍表示，榮耀號明年1月16日到3月5日在基隆出發12個航次，以雙母港概念營運，郵輪最多可以容納5800人，加上船員，一航次等同200多架A350空中巴士飛進台灣，相信對帶動台灣知名度，還有促進旅遊觀光產業，引進消費力都有很大的幫助。

基隆港 郵輪

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