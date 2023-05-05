台東設第2處空品維護區 9月起實施取締

台東縣繼去年7月在鹿野高台設置首座空氣品質維護區後，今年在台東大學台東校區與轉運站設置第2處，將於9月1日起實施取締，排氣未檢驗合格的車輛禁入，一旦被取締最高可罰6萬。台東縣環保局另指知本溫泉區及東海岸區畫設為空氣品質淨區，會加強稽查機車與柴油車，維護台東空品。

環保局空氣噪音防制科長張嘉智說，空品維護區會設置車牌辨識系統篩選車輛，全天候追蹤過濾，未通過年度檢驗的車輛將逕行開罰，依車種處500元至6萬元不等罰鍰，並可按次處罰。去年台東縣取締5件違規烏賊車，共開罰10萬元。

台東大學台東校區與轉運站空氣品質維護區，管制範圍為轉運站周邊雙向主要道路、博愛路（新生路至鐵花路）、新生路（博愛路至中華路一段）、中華路一段（新生路至中華路一段684號）、鯉魚山東南側及東大台東校區。

縣內除2處空品維護區外，知本溫泉區及東海岸區則畫設為空氣品質淨區，攔檢柴油車、機車，縣境聯外道路也裝設4處車牌辨識系統杜絕烏賊車流竄。