關切山坡地濫墾遭薑農抗議 花蓮縣議員鍾素政：不能為民喉舌嗎？

花蓮玉里鎮長良林道旁永良段山坡地遭民眾開墾種植生薑，環保人士、民眾質疑不當開發，監察院主動立案調查，縣議員鍾素政今年2月也提書面質詢，今天有薑農到議會拉布條向她抗議。鍾素政說，是接受民眾陳情請農業處了解，合法就要保障農民種植權益，不合法就輔導，「菜鳥議員就不能為民喉舌嗎？」縣府農業處表示，經查永良段893地號確實超挖，已裁罰10萬元並限期改善。

多位農民今天到縣議會拉起「菜鳥議員抹黑縣府公務員、追殺勤墾農民」白布條抗議，將矛頭指向鍾素政。王姓農民說，他們在永良段山坡地種生薑，依規定申請簡易水土保持計畫，懷疑因為新科議員鍾素政質詢，讓水保申請案卡關，才會來抗議。薑農抗議時，鍾素政正在質詢，由資深縣議員謝國榮代表接受。

鍾素政表示，接到民眾陳情，擔心山坡地不當開發會導致土石流，也影響山下簡易自來水質，才在2月議會臨時會以書面質詢方式請農業處現勘了解，要求若合法要讓農民種植，保障他們的權益，不合法的也要輔導，卻被薑農抗議，她無法理解「菜鳥議員就不能關心公共議題和民眾陳情？」公親卻變事主，懷疑有心人士刻意操弄。

永良段893號地號日前遭綠色消費者基金會董事長兼執行長方儉及民眾質疑不當開發，監察委員紀惠容、趙永清上月申請自動調查。