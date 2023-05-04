花蓮光復鄉斜叉路口車禍頻傳 民代會勘改善

台9線光復鄉中興路與林森路斜叉路口日前發生死亡車禍，民眾反映該處車禍頻傳，需研擬改善措施，縣議員蔡依靜與相關單位今天前往現勘，決議將號誌時段延長、移除分隔島灌木。

蔡依靜今天上午偕同議長服務處主任張宸瑋邀集公路總局第四區養護工程處玉里工務段、花蓮縣政府建設處交通科、花蓮縣警察局、鳳林分局及光復鄉長林清水等人前往會勘。

蔡依靜表示，中興路與林森路交叉口是一處大轉彎接上斜叉路，且路口兩段式轉彎標示不清楚，建議號誌燈時段延長至24小時，評估設置小綠人，保護行人安全。

當地民眾也反映，台九線233.9公里轉彎處中央分隔島灌木太高，影響行車視線。

鳳林警分局承辦員陳建文指出，台9線與中興路斜叉不規則路口車流量高峰是上、下班時間及午餐時間，日前死亡車禍是因清晨4時號誌燈沒有正常運作，建議延長該路段號誌燈時段。

會勘決議，將號誌燈時段延長為24小時，並請公路總局、光復鄉公所移除分隔島灌木及喬木，另外有關議員及民代建議，將彙整後向公路總局提報。

花蓮縣府交通科指出，已將號誌燈時段延長為24小時，有關議員及民代建議北上分隔島缺口北移30公尺、南下分隔島南移30公尺等改善計畫，將彙整後向公路總局提報。