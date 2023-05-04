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台鐵玉里站6棟文資付之一炬 縣府挨批每季訪視未改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，6棟房舍付之一炬。圖／文化局提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，6棟房舍付之一炬。圖／文化局提供

花蓮玉里火車站南側鐵道宿舍群，已被登錄「聚落建築群」列文化資產，上月底一把無情火，燒毀其中6棟木造建物。縣議員鍾素政指出，縣府每季巡查，報告內容有如「複製貼上」，毫無改善；文化局長吳勁毅說明，由所有權人台鐵維護管養，縣府並無強制力，火災隔天到場會勘，建議台鐵先做緊急支撐等，若台鐵公共化後歸還國有，將辦撥用。

玉里車站鐵道宿舍群位於大同路、康樂街，共22戶，為日式木造建物，已有90年歷史，早期為鐵路員工宿舍，後來多半遷走，目前8戶仍有人居。台鐵原本有意拆除再利用，在地文史工作者搶救下，4年前登錄文化資產，上月28日傍晚起火，大同路181巷2號至12號共6棟建物被燒毀。

鍾素政今天在議會質詢指出，在地民眾原本希望政府能活化文化資產，規畫為青年發揮創意的基地，也能成為地方觀光資產。起火時她第一時間趕到現場，看到檜木建造的老屋被大火燒得面目全非，非常心痛。

她調出文化局委託文化資產防護專業服務中心每季訪視報告，發現去年1月到7月訪視3次，每次報告內容都是門窗受損、建築破損、街友占據，也建議定期環境整理，內容都一樣，如同「複製貼上」，代表一點都沒有改善。

文化局長吳勁毅表示，玉里車道鐵道宿舍群所有權人為台鐵台東工務段，縣府會提供訪視報告給台鐵參考；先前就曾建議安裝圍籬、監視器等，因台鐵沒有經費，並未執行，縣府也沒有強制力。

不過，火災隔天就會同專業團隊到場會勘，建議暫時拉封鎖線，後續設置簡易圍籬及監視器，也建議台鐵就受損建物進行緊急支撐，避免建物坍塌，可協助向文化部文資局爭取相關經費。

吳勁毅說，將先審視台鐵今年1月提出的管理維護計畫，與台鐵研議是否需檢討修正。未來若要原貌修復，因有測繪圖，工程不困難，修復後仍保有文資價值。

根據文化局資料，玉里車站鐵道宿舍群為獨棟官舍、共濟官舍、本島人官舍及其他附屬設施所構成，是東部縱谷鐵道沿線少見之鐵道宿舍群；現存1930年代之共濟官舍及本島人官宿，1960年代改建之磚造宿舍，可呈現不同階段的鐵道宿舍歷史及建築技術、材料與工法等特徵，具鐵道史1930至1960年代重要參考價值。

被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍。圖／民眾提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍。圖／民眾提供
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，曾獲在地文史工作者疾呼保存，並由縣府登錄為聚落建築群，列入文化資產。圖／報系資料照片
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍，縣府文化局隔天前往會勘。圖／文化局提供
被花蓮縣文化局登錄為「聚落建築群」，列入文化資產的玉里車站鐵道宿舍群，上月28日傍晚起火，燒毀6棟房舍，縣府文化局隔天前往會勘。圖／文化局提供
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。圖／報系資料照片
花蓮玉里火車站南側的日式鐵道宿舍聚落群，房舍雖老舊破敗，仍保有日式建物味道。圖／報系資料照片

台鐵 文化資產 鐵道 火災 文史工作者

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