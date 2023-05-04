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歡慶護理師與母親節 美侖飯店送鮮花與蛋糕到門諾醫院

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
美侖大飯店今天由副總經理盧伯欣（中）代表，到門諾醫院致贈護理人員蛋糕與鮮花，提前祝賀國際護理師節及母親節。記者王燕華／攝影
美侖大飯店今天由副總經理盧伯欣（中）代表，到門諾醫院致贈護理人員蛋糕與鮮花，提前祝賀國際護理師節及母親節。記者王燕華／攝影

5月12日是國際護理師節、14日是母親節花蓮美侖大飯店有感於門諾醫院數十年來守護東部醫療，更在疫情期間堅守崗位，今天前往送上鮮花及母親節蛋糕，提前賀節。門諾護理長謝玉婷說，看著美味蛋糕就覺得心裡甜甜的，讓護理人員備感溫暖。

美侖大飯店今天由副總經理盧伯欣代表，到門諾醫院送上3款飯店自製的母親節限定蛋糕，有百香巧克力、草莓玫瑰慕斯、香緹栗子蛋糕3種口味，由8名護理師代表接受，再分送到各護理站給護理人員搶先品嘗，護理部督導蔡梅蘭回贈感謝狀。

盧伯欣說，美侖大飯店是門諾醫院好鄰居，深感門諾醫院紮根東部75年，用愛守護偏鄉醫療，照顧花蓮人的健康，因此在國際護理師節、母親節前夕，致上最深的感謝。

護理長謝玉婷說，院內約有300多名護理人員，大家都是以照顧病患為優先，必須24小時輪班，不論母親節、農曆春節，假日或非假日，每個人都是戰戰兢兢，在崗位上努力付出，就是要給就醫民眾最好的照護品質。

今天收到鮮花和蛋糕，她說，這是一種甜甜的愛，也是給所有護理人員最棒的肯定，看著蛋糕心裡也覺得甜蜜蜜的。

美侖飯店表示，3款母親節蛋糕以及經典款的水果蛋糕、黑森林蛋糕，即日起以優惠價520元開放預購；歡慶護理師節、母親節，5月底前推出「感謝有您」住宿專案，醫護人員本人住宿享有平旺日同價，豪華雙人房3600元、豪華家庭房5200元特價優惠；母親節當天綠苑西餐廳有一日快閃優惠，原價800元自助餐只賣520元，另加1成服務費。

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