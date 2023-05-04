批縣府拖8個月不處理 花蓮4議員扛水泥上山、自己補步道坑洞

花蓮縣議員張美慧去年8月向縣府反映美崙山忠烈祠旁步道破損，並以縣議員小型工程建議款支應請縣府執行改善，公文往返8個月未獲核定、處理。她今天與縣議員簡智隆、哈尼．噶照、楊華美等人扛水泥上山修補坑洞，維護長者安全，怒批「縣府還不做，我們先來修補」。

民政處長明良臻說，感謝議員關心，步道破損部分會加強巡查，民眾若發現公共設施損壞，可撥打1999縣民專線，會請廠商維修。

張美慧說，步道長度雖然只有15公尺，卻是長輩每天上山運動、休閒的重要道路，年久失修有多處坑洞相當危險，去年9月接獲民眾反映，擔心長輩通行可能跌倒、扭傷腳，有安全疑慮，向縣府反映。縣府初估要花9萬5000元修補，但經費不足，她決定以自己的議員小型工程建議款請縣府執行改善，去年10月28日已簽出，遲未獲縣府核定。

張美慧說，為此事與縣府公文往返12次，若加上另一危險路口改善案，兩件公文往返22次，收到的都是縣府「業由相關單位彙整辦理」的空話。

本月2日她在定期會質詢時再度詢問民政處長明良臻，獲回覆「已安排高壓清洗機清除步道的青苔，避免民眾行走濕滑跌倒，周邊環境陸續持續改善，會進行系統性處理」，卻對為何不核定執行、步道修補何時處理等問題，避重就輕，讓她非常失望。

她今天邀約對補水泥很有經驗的簡智隆、哈尼．噶照，扛4包水泥和工具上山，楊華美也來幫忙，沿步道巡視，在水泥師傅協助下，花2個多小時用水泥填補6、7處坑洞，最大直徑約6、70公分，占路寬3分之2。

「只花了2個多小時，完成縣府8個月不做的事情」，張美慧說，水泥只能應急用，暫時保障民眾安全，也希望藉此凸顯縣府漠視民意、行政效率不彰。

全國多縣市都有所謂的「議員配合款」，由縣府編列經費，讓議員用於偏遠地區所需的零星建設，有助於縮短行政流程。花蓮縣政府將議員小型工程款的科目列為「議員地方仕紳建議款」，33席議員每人1年有600萬元額度。