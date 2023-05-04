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基隆景觀橋社寮橋下被盤據種菜 破壞景觀環境衛生堪憂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影
基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影

基隆國立海洋大學附近的景觀橋社寮橋下方整片空地，被民眾長期占用種菜成為菜園，還堆積大量積水容器孳生蚊蠅、發出惡臭的肥料，民眾指控破壞景觀且衍生環境衛生問題，卻乏人管理。環保局表示，近日會加強稽查。

居民說，現場沒有人管，有如無政府狀態，因種菜的人越來越多，各據圈地占用，甚至用木材器具圍起，不讓別人使用。誇張的是，到處都是裝滿肥料的黑色積水，還有瀰漫各種的惡臭，讓經過的海大師生及民眾相當困擾，成為地方觀光發展的毒瘤。

基隆市政府在現場有豎告示牌，指此處為市府經管市有地，任何人未經許可，以任何形式私自占用或做為其他使用者，均涉刑法竊占罪，依法得處5年以下有期徒刑、拘役或罰金。另請勿在此處亂倒垃圾，逮到一律嚴懲。但民眾視若無睹，整片都被占用種菜。

海大職安衛生組長陳銘仁說，這個地方是通往和平島的重要路徑，目前很髒亂也有礙觀瞻，因為附近民眾種菜，有很多積水容器、搭設棚架成為髒亂點，有異味及蚊蟲造成很多困擾，相關主管單位應該善加管理，不要成為孳生病媒蚊溫床。

陳銘仁表示，已有不少人反映，但始終都沒有解決，應該要有規畫後再開放民眾認養也可，而不是現在放任不理，讓民眾任意栽種。

基隆環保局長馬仲豪指出，環保人員近期已到社寮橋稽查，因地目可能涉及其他單位，進一步釐清後會開聯合稽查及會勘。基隆有很多空地成為髒亂點，都將逐步取締、改善解決，建立乾淨家園。

基隆市政府將會同基隆港務分公司、基隆工務處等單位會勘解決，並請民眾不要占據使用，會依法來處理。

基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影
基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影
基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影
基隆市景觀橋社寮橋下被盤據種菜，居民反映不只破壞景觀，且環境衛生堪憂。記者游明煌／攝影

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