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17.8萬噸地中海榮耀號來台 創基隆港靠泊最大郵輪紀錄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供

「MSC地中海榮耀號」郵輪今天上午6點駛進基隆港，停靠西岸碼頭，載來約4600名旅客，預計今晚7點離港。地中海榮耀號總噸位達17.8萬噸，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄。

基隆港務分公司今天出動拖船，以噴水禮迎接地中海榮耀號首航基隆。據了解，地中海榮耀號明年1月將以基隆港為母港，帶領旅客前往日本沖繩、宮古島遊玩。

郵輪公司官網介紹，地中海榮耀號造價超過105億歐元，由位在法國聖納澤爾的STX法國船廠建造，2019年在英國南安普頓港下水。船長度為315.83公尺、船寬43公尺、船高65公尺，平均航速22.7節。

地中海榮耀號甲板層數共19層，艙房總數2217間，服務人員1564人，電梯共18部，泳池共3座，載客數5714位。內部有8間餐廳及酒吧，大廳以逾6萬顆奧地利水晶打造出的旋轉樓梯，洋溢富麗堂皇的壯觀氣息。船上長達80公尺的香榭麗舍榮耀大道，吸引250多個國際知名品牌設櫃。

榮耀號另一大亮點是樂高海上樂園，有超過700平方公尺的兒童遊樂區，亞利桑那水上樂園設置3條滑水道，還有82公尺長的喜馬拉雅橋、F1模擬賽車等設施。

「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供
「MSC地中海榮耀號」首航基隆港，今天上午6點進港 。圖／洪敦智提供

基隆港 地中海 郵輪

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