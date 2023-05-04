檢舉亂丟垃圾 基隆提高獎金

基隆市政府3月起提高亂丟垃圾罰鍰，從原本最低1200元提高至2400元，昨天再宣布民眾檢舉獎勵金從30%提高到50%，鼓勵民眾檢舉。但為避免檢舉達人濫用，限定同一檢舉人一年度最高檢舉250件、最高金額30萬元。

基隆3、4月經由民眾檢舉、市府稽查亂丟垃圾屬實，各分別開出約260、320件罰單。

市府發言人余治明表示，市府依據廢棄物清理法訂定獎勵辦法，民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，經查證屬實並處1200元以上罰鍰確定者，將發給實收罰鍰金額50%獎金。基隆市政府自3月1日起提高亂丟垃圾罰則，如今再提高檢舉獎勵金，希望能有效降低隨意亂丟垃圾的行為，並鼓勵民眾勇於檢舉。

環保局長馬仲豪指出，目前亂丟垃圾違規樣態以亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾包等汙染環境行為最多，民眾可提供影片及照片檢舉，須有違規日期、時間，且擷取的手部丟棄廢棄物的動作照片須明顯，例如汽車駕駛將手伸出車外，車牌也需清楚；若違規行為人是機車駕駛人，其違規行為時未於車輛上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，在距違規日期15天內送案。